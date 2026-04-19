KOÇ: SEÇİMLERİNİZ ÖNEMLİ
Seçimlerinizi doğru yapmalısınız.
Büyük oynuyorsunz. Birçoğunuz beklediğiniz fırsatları yakalayacaksınız... Hemen harekete geçmek için daha ne duruyorsunuz?
Önemli toplantıları bu hafta oluşturmaya çalışın.
İletişim ve yazışmalar sayesinde kendinizi göstereceksiniz.
Bazılarınız kardeşlerle ortak çalışma düzeni içine girecekler.
Hem eğlenecek hem de bilginizi genişletme ortamı bulacaksınız.
Sizin için önemli olacak kişilerle tanışacaksınız. İş hayatınızda hareketli günler sizi bekliyor.
Sürprizlere karşı hazırlıklı olun.
Alışılmışın dışında tutkuların, duyguların ve ilginç fantezilerin ortaya çıktığını göreceksiniz.
BOĞA: ÇOK ÇALIŞACAKSINIZ
Size maddi destek verenler çok daha çekici gelecek. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz.
Mars para evinizde ilerliyor. İdealleriniz konusunda mantıklı kararlar vereceğiniz günler yaşayacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacaksınız.
Uzak yolculuklarla ilgili planlarınızı uygulayabilirsiniz. Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek.
İKİZLER: ENERJİNİZ SÜPER
Bu hafta ikili ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Çekişmek yerine uzlaşmayı tercih etmelisiniz. Bazı yanlış anlaşılmalar ilişkinizizedeleyecektir.
Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın.
Sosyal ilişkiler desteğiyle güçlenen bir kariyer peşindesiniz. Yanlış anlaşıldığınız konumlar gündeme gelebilir. Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyrediyor. Kariyerinizle ilgili karşınıza çıkan kişilerden faydalanacaksınız.
Her şeye rağmen tercihlerinizi doğru kullanmalısınız.
YENGEÇ: AKILLI VE GÜÇLÜSÜNÜZ
Karşılaşacağınız kişilerde yüksek değerler arayacaksınız. Aşk hayatınızda mutluluk yaşanacak ve her şey olumlu ilerlemeye başlayacak.
Artık sosyal konularına daha sağlıklı bir yaklaşım içinde olacaksınız.
Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız..
Ortaklıklar konusunda geniş bir yelpazeye sahip olacaksınız.
Akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilir.
Mantıklı işler beraberce yapabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız artıyor. Bu günlerde maddi riskler almanız mümkün.
ASLAN: GÜCÜNÜZ MUHTEŞEM
İstediğiniz her türlü güce sahip olacaksınız. Abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. Duygularınız kapılmadan ve olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Eğer süregelen bir güzel oluşan size özel bir durumunuz varsa bu konuda coşkularınız tavan yapacaktır. İçsel anlamda kendinizi gergin hissedeceksiniz.
Olaylarla ilgili net düşünce tarzınız çevrenizde şok etkisi yaratabilir. Tartışmalardan ve güç savaşlarından sakınmalı ve kaba kuvvetlerin size olumsuzluk verebileceğini bilmelisiniz.
BAŞAK: HER ŞEYİ SORGULUYORSUNUZ
Bazı ilişkilerinizi yeniden sorgulayacaksınız.
Bazılarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Yine bu dönemde kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız.
Çevrenizden gelebilecek yeni fikirlere kapalı olurken, işinizle ilgili bazı konularda aile baskısına maruz kalabilirsiniz. Önemli anlaşmalar yapmak için, farklı özel fırsatlar yakalayacaksınız.
TERAZİ: AŞKA HAZIRSINIZ
Seyahat sırasında tanışacağınız kişilerle aranızda duygusal ilişkiler başlayabilir. Katıldığınız davetlerde elektriksek çekimler oluşacak ve kısa süren maceralar yaşama riskinize dikkat. Yanlış anlaşılmalara karşı çok dikkat ederek, yolunda giden işlerinizde karmaşa yaratmayın. Birikmiş işlerinizi toparlamanız için size verilen bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.
Başladığınız bir işi bu dönemde bitirebilirsiniz. İşinizi iyi takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı sürdüreceksiniz.
AKREP: AZİMLİ VE HIRSLISINIZ
Azimli ve hırslısınız. Aşk yaşamınızla maddeselliğinizi birleştireceksiniz.
Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz.
Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız Arzularınızın tavanı yüksek ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.
YAY: PRATİK VE AKILLISINIZ
İkili ilişkilerinizde karşılıklı iletişim ve kendinizi anlatabilme önem kazanıyor. Partnerinizle, önemsiz konular nedeniyle inatlaşarak gereksiz dargınlıklara meydan vermeyin.
Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz.
Kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız.
Sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.
OĞLAK: AKLINIZ ÖN PLANDA
İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor.
Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanız rağmen dikkatli olmalısınız. Bu hafta hedeflerinizde tam gaz ilerleyeceksiniz.
Düşüncelerinizde abartılara yer vermezseniz, daha da olumlu sonuçlar alacaksınız. Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat duruma hakim oluyorsunuz. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.
Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.
KOVA: İŞ GÜCÜNÜZ MÜKEMMEL
Aşk ilişkilerinizde birtakım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçinizdeki yoğun karmaşalar nedeniyle kendinizi çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz. Güzel ve rafine şeylerden hoşlanıyorsunuz. Yakınlarınızla kuracağınız sevgi bağları önemli olacak. İş koşullarınız güçleniyor.
Bu arada şansınız da artıyor.
Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.
Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksiniz.
BALIK: FİNANS HAYATINIZ COŞUYOR
Yeni sosyal çevreler içinde, yeni arkadaşlıklar sizi bekliyor. Bu hafta ilginç ve değişik fikirlere açık olmalısınız. Genel olarak akıllı ve iç dünyası zengin kişilerle birlikte olacaksınız. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz.
Enerjinizin çok yüksek olacağı bir dönemsiniz. Ön planda olacağınız grup aktivitelerinde dikkat çekeceksiniz. Bu iyi ilişkiler içinde olmanız size avantajlar getirecek.