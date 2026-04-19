Göğsünüzdeki misafir

Kediniz sabah uyandığınızda göğsünüzde, boynunuzda ya da yüzünüze yakın bir yerde uyuyorsa bu yalnızca sevimli bir tesadüf değil. Uzmanlara göre bu davranışın arkasında güven, sıcaklık ihtiyacı ve içgüdüsel bağ kurma eğilimi bulunuyor. Hayvan davranışları uzmanları, kedilerin doğada uyurken en savunmasız canlılar olduğunu ve bu nedenle yalnızca kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda derin uykuya geçebildiklerini belirtiyor. Bir kedinin insanın göğsünde uyuması, o kişiyi "güvenli alan" olarak gördüğünün önemli bir işareti sayılıyor. Kalp atışı ve nefes ritmi de bu davranışta etkili faktörler arasında yer alıyor.

RAHATLAMA ALANI

Özellikle yavru kediler, annelerinin yanında duydukları ritmik seslere benzer bir ortam bulduklarında daha kolay sakinleşip uykuya geçebiliyor. İnsan göğsü de bu açıdan kediler için doğal bir rahatlama alanı oluşturuyor. Öte yandan kediler sıcak ve yumuşak yüzeylere yönelme eğiliminde oldukları için insan vücudu da onlar için ideal bir uyku noktası haline geliyor. Uzmanlar, vücut sıcaklığının uykuya geçişte önemli bir etken olduğunu ve kedilerin bu nedenle ısı kaynağı olarak insanı tercih edebildiğini ifade ediyor. Kedilerin sahiplerine sürtünerek koku bırakması ise sosyal bağ kurma davranışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bir kedinin insanın üzerinde uyuması da benzer şekilde "aidiyet" ve "gruba dahil etme" davranışı olarak yorumlanabiliyor.