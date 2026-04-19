İzmir’in sinematik mekanları İZTO’da sergilendi

Sanat ve fotoğraf alanında İzmir ve Londra'da çalışmalarını sürdüren Artlens Görsel Kültür ve Fotoğraf Atölyesi, proje atölyelerinin bir yenisini daha tamamladı.

"İzmir'in Sinematik Mekanları" sergisi, izleyicilerle buluşarak kentte ilgi gören çalışmalar arasında yer aldı. İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergi, farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcıları bir araya getirirken; izleyiciler açısından da ortak bir deneyim alanı yarattı. Sergi boyunca mekanı ziyaret eden çok sayıda sanatsever, İzmir'in gündelik akışında çoğu zaman fark edilmeyen alanlarını yeniden keşfetme fırsatı buldu. Projenin koordinatörlüğünü Öğr. Gör. İbrahim Tarkan Doğan, serginin küratörlüğünü ise Dr. Nilay İşlek üstlendi. Atölye sürecinde geliştirilen çalışmalar, yalnızca estetik bir üretim olarak değil; aynı zamanda kente dair farklı hikayeler sunan bir sergi olarak izlendi. Sergi, kent sosyolojisi açısından bakıldığında; kentsel mekanların nasıl kullanıldığına, kimler tarafından benimsendiğine ve hangi hikayeleri taşıdığına dair soruları düşündürdü. Etkinlikte yer alan mekanlar, kişisel anılar ile ortak geçmişin buluştuğu yerler olarak ele alınırken; izleyiciler de bu çalışmalar aracılığıyla kendi kent deneyimlerine yeniden bakma fırsatı buldu. "İzmir'in Sinematik Mekanları", kentle kurulan ilişkiye hem estetik hem de sosyolojik bir perspektiften yaklaşan dikkat çekici bir sergi olarak hafızalarda yer etti. Fotoğraflar ise izleyicilere sadece bakmak yerine gerçekten görmeyi ve biraz durup düşünmeyi hatırlatan keyifli bir deneyim sundu. Sergide yer alan katılımcılar arasında; Aylin Uzunay, Barış Biçen, Bige Saygıner, Dilek Dilaver, Ferhat Uysal, Fulya Yıldırım, Hakan Soysüren, Hasan İskeçeli, Müjde Cinsdemir, Nergiz Hanaylı, Onur Uzunlar, Ömer Kamaş, Selin Koçar, Suzan Özgü,