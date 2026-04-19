Magnezyum kansere karşı kalkan olabilir

Gelişmiş ülkelerde kolon kanseri teşhislerinin artmasıyla birlikte, hastalığın altında yatan mekanizmalar daha detaylı inceleniyor. Yayımlanan yeni ve kapsamlı bir çalışma, magnezyum takviyesinin bağırsak florası (mikrobiyom) üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. ZİNCİRLEME REAKSİYON

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, magnezyumun bağırsaktaki iki faydalı bakteri türünün çoğalmasını sağlaması oldu. Bu bakterilerin en büyük özelliği ise doğrudan bağırsak içinde D vitamini üretebilmeleri ve bu sayede kolon kanserine karşı koruyucu bir bariyer oluşturmaları. Normal şartlarda insan vücudu D vitaminini güneş ışığı, gıdalar (yağlı balıklar, yumurta sarısı) veya dışarıdan alınan takviyeler yoluyla elde ediyor. Ancak günümüzün kapalı ofis odaklı yaşam tarzı, dünya genelinde yaygın bir D vitamini eksikliğine yol açıyor. Söz konusu araştırma ise vücudun D vitamini sentezlemek için dördüncü bir yolu daha olduğunu gösteriyor: Bağırsak bakterileri. Magnezyum seviyesi yeterli olduğunda, bu faydalı mikroplar gelişmek için ideal ortamı buluyor. Uzmanlar bu durumu başarılı bir zincirleme reaksiyon olarak tanımlıyor; magnezyum iyi bakterileri besliyor, bakteriler D vitamini üretiyor ve ortaya çıkan bu içsel vitamin kaynağı kansere karşı koruma sağlıyor.