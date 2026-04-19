Oyuncu Yiğit Özşener’den sürdürülebilirlik vurgusu

İzmirli tanınmış oyuncu Yiğit Özşener, özel yaşamı ve giyim tarzına dair açıklamalarda bulunarak, sürdürülebilirlik ve bilinçli tüketim anlayışını hayatına nasıl yansıttığını paylaştı. Doğal yaşama ve sürdürülebilirliğe önem verdiğini belirten Özşener, bu yaklaşımın kıyafet tercihlerine de doğrudan etki ettiğini söyledi. Tüketim odaklı değil, ihtiyaç odaklı bir yaşam biçimini benimsediğini ifade eden oyuncu, "Neye ihtiyacım var, onu uzun süre kullanabilir miyim diye bakarım" sözleriyle alışveriş anlayışını özetledi.

'SORUMLULUĞUMUZ VAR'

Aldığı kıyafetleri yıllarca kullanmayı hedeflediğini belirten Özşener, çoğu zaman kıyafetlerini diktirmeyi tercih ettiğini de dile getirdi. Çocukluğunda annesinin dikiş makinesinde diktiği kıyafetleri giydiğini söyleyen oyuncu, "Hâlâ o makine durur. Kişiye özel dikilen parçaları hazır giyime kıyasla daha uyumlu buluyorum. Bu tür kıyafetleri uzun yıllar kullanmaya özen gösteririm." dedi. Özşener, sağlıklı yaşam ve mesleki sorumluluklara dair sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Bir oyuncu teknik olarak her şeyi oynayabilir ama toplum karşısında da bir sorumluluğumuz var. Öncelikle sağlıklı yaşamaya dikkat ediyorum. İnsan, evet dediklerinden çok hayır dediklerinin sonucudur." Başarısının ve enerjisinin sırrının seçimlerinde gizli olduğunu belirten Özşener, kariyerini de bu yaklaşımın şekillendirdiğini ifade etti.