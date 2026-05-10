Karmaşık spor programlarına alternatif olarak öne çıkan "6-60- 6 yürüyüş metodu", sosyal medyada hızla yayılan yeni bir fitness trendi haline geldi. Metot, her gün sabah 6 ya da akşam 6 saatlerinde yapılan 60 dakikalık tempolu yürüyüşü ve öncesinde-sonrasında eklenen 6 dakikalık ısınma ve soğuma sürelerini kapsıyor. Basit yapısı sayesinde günlük rutine kolayca entegre edilebildiği için geniş bir kitle tarafından ilgi görüyor. Uzmanlara göre bu yöntemi birebir destekleyen kesin bir bilimsel çalışma bulunmasa da, düzenli ve tempolu yürüyüşün kalp sağlığı, kilo kontrolü ve ruh hali üzerinde olumlu etkileri bilimsel olarak biliniyor.

YEMEKTEN HEMEN SONRA

Özellikle yemek sonrası yapılan kısa yürüyüşlerin kan şekeri dalgalanmalarını dengelemeye yardımcı olduğu ve enerji düşüşünü azalttığı belirtiliyor. Araştırmalar, yemekten hemen sonra yapılan 10 dakikalık hafif yürüyüşün, daha geç saatlerde yapılan yürüyüşlere kıyasla daha etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Tempolu yürüyüşün en önemli avantajları arasında eklemlere düşük yük bindirmesi, stresi azaltması ve uyku kalitesini desteklemesi yer alıyor. Ayrıca özel ekipman gerektirmemesi sayesinde herkes tarafından kolayca uygulanabiliyor.

KISA AMA DÜZENLİ

Uzmanlar, kısa ama düzenli yürüyüşlerin uzun vadede daha sürdürülebilir ve etkili sonuçlar verdiğini vurguluyor. Basitliğiyle öne çıkan 6-60-6 yürüyüş metodu, yoğun egzersiz programlarına alternatif olarak günlük hayatta kolayca uygulanabilen bir sağlık alışkanlığı olarak değerlendiriliyor. Her gün yapılan kısa ya da uzun tempolu yürüyüşlerin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu ifade ediliyor.