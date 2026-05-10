Bergamalı minik dahi Miraç

İzmir'in Bergama ilçesinde eğitim hayatını sürdüren genç matematik dehası Miraç Öztürk, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Üç yıldır Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda adından söz ettiren Öztürk, önceki iki yıl üst üste kazandığı gümüş madalyaların ardından bu kez dünya birincisi olarak altın madalyaya uzandı. Bergama 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Bergama Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi olan Miraç Öztürk, sadece akademik başarılarıyla değil, küçük yaşta yazdığı eserlerle de dikkat çekiyor. Henüz 8 yaşındayken kaleme aldığı "Sihirli Altın Kitap" ile dünyanın en küçük yazarlarından biri olarak gösterilen Öztürk, şu sıralar ikinci kitabı üzerinde çalışıyor. Miraç Öztürk için eğitim gördüğü Bergama 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda bir tören düzenlendi. Törene Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Uslu, Okul Müdürü Yunus Kazak, Müdür Yardımcısı Süleyman Açıkgöz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Yunus Kazak törende yaptığı konuşmada, "Miraç üç yıldır başarılarını katlayarak sürdürüyor. Bugün hem okulumuzun hem ilçemizin gururu oldu. Kendisini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Önümüzdeki hafta katılacağı olimpiyattan da yeni bir madalya ile döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Matematiğe olan sevgisini her fırsatta dile getiren Miraç Öztürk ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "Matematiği çok seviyorum. Bergama 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu benim için çok özel bir yer. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Törende gördüğüm ilgi beni çok duygulandırdı. Bundan sonra kazanacağım tüm madalyaları okuluma ve öğretmenlerime armağan ediyorum. Bana her zaman destek olan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."