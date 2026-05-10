Bu hafta 12 burcu ne bekliyor?

KOÇ:

Hatalarınızı seviyorsunuz

Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşam dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman içsel sıkıntınız artıyor. Bu hafta birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalar ve şartlar sizden yana olacak. Fırsatları doğru kullanmalısınız. Geçmiş bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz.

BOĞA:

Planlı hareket ediyorsunuz

Planlı bir şekilde davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Bu hafta, olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Mars bilinçaltınızda karışıklık yaratırken, önemli konular üzerinde yoğunlaşmanızı sağlayacak. Başlatacağınız çalışmaları bireysel olarak yapmak isteyebilirsiniz. Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir hafta içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Desteklendiğinizi görmek, sizi güçlendirecek.

İKİZLER:

Maddi konular gündemde

Venüs'ten olumlu destek alıyorsunuz. Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini siz de biliyorsunuz. Bu hafta maddesel güvenliğiniz ön planda olacak. Kan bağı olduğunuz kişilerle tartışacağınız konularda onlara da söz hakkı vermeli ve hiç kimseyi görmezlikten gelmemelisiniz. Açık fikirli olduğunuz bilenler, gizemli davranışlarınızı, yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.

YENGEÇ:

Hızlı hareket etmelisiniz

Ortak dostlarınızla birlikte iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Bu hafta pratik işlerin çözümü sizi bekliyor. Uzun zamandır unuttuğunuz işlerin yeniden karşınıza gelmesini istemiyorsanız, hızlı hareket etmelisiniz. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için, bir çok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir dönemdesiniz.

ASLAN:

Taviz vermek istemiyorsunuz

Mars'dan önemli destekler almaya devam ediyorsunuz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Çünkü, bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zamana, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor Bu hafta olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz. Duygusal yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin.

BAŞAK:

Şartlarınızı gözden geçirmelisiniz

Sorumluluğunuzun artmasının sizi olumsuz yönde etkilediğini zannediyorsunuz. Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, her türlü ayrıntıları hesaplamak zorundasınız. Çevrenize yorulduğunuzu belirtmek zorundasınız. Şartlarınızı gözden geçirmeli ve içsel korkularınızı bir an önce yenmelisiniz. Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bu hafta olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

TERAZİ:

Duygularınız coşuyor

Venüs İkizler'de ilerlerken duygularınızı yenilemekten yanasınız. Burcunuzun mantık burcu olduğunuzu biliyorsunuz. Rekabetçi yapınız aşkta da kendini gösteriyor. Sevgilerinizi farklı yaşadığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz. Tutkulu yapınız; sizi farklı ilişkilere sürüklerken, düşünmeniz gereken çok şey var. Partnerinizden beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir hafta içindesiniz. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. Bu dönem ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.

AKREP:

Yeni iş projeleri geliyor

Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Bu hafta daha detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz.

YAY:

Yeni konuyara ilginiz artıyor

İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir dönem. Bazı paslaşmalar sonucunda haftanın ilerleyen zamanlarda istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

OĞLAK:

Esnek düşünmelisiniz

Bu hafta, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Aşk konusunda onunla ilgili düşüncelerinize farklı bir şekilde yaklaşın, etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün ve hareket edin. İçinizde fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır. Duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz. Özellikle esnemeye özen gösterin.

KOVA:

Yaratıcılığınız ön planda

Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz. Koç'ta ilerleyen Mars sizi çekici ve mantıklı yaparken, karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir dönemdesiniz. Yaratıcılığınızın ön planda olması sizi bir adım daha öne taşıyor. Kendinizi ifade ederken, ketum davrandığınız için, çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz. Kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

BALIK:

Özgüveniniz çok yüksek

Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz. Sizden çok şey bekleniyor. Her işe yetişmeniz mümkün değil. Üstelik ailenize de zaman ayırmalısınız. Her zaman ki dengeli davranışlarınızla olaylara bir çözüm bulacağınızdan eminiz. Yeni dostlar her konuda size yardımcı olacaklar. Düşüncelerinizde ısrar etmeyi yeğlediğiniz hafta içinde, kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Hafta ortasında üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.

BU HAFTA DOĞANLAR:

Çekici bir kişilik taşırlar. Yardımsever ve yapıcı yönlerinden dolayı, çevreleri daima kalabalıktır. Aile bağları çok güçlüdür. Konuşmaları akıcı ve sürükleyicidir. Sistematik bir yapıları vardır. Maddi konularda sezgilerine çok güvenirler. Duygusal bağlarının güçlü olması maddesel olaylara bağlılıkla orantılıdır. Gizemlilik ilgilerini çeker. Bakışları son derece etkili olduğu için bazen her şeyi gözleriyle söylerler. Kişisel yaşamlarında zor insanlardır. Hırslı ve derin kişilerdir. Bazı hedeflerinizi gizli tutmaktan hoşlanırlar. Platonik aşk hikayelerini açıklamaktan sakınırlar. Ruhani yönlerini oldukça güçlüdür Bulunduğu ortamlarda düşüncelerini saklamayı yeğlerler. Yaşamda, eşten kazanılan paralarla başarı gelecektir. Aşklarını kendi ölçülerinize göre yaşamak isterler. Olayları hep içlerinden yargılarlar. Yönetici yapıları belirgindirler. Çevrelerinde ilginç görüşlü kişilerin düşüncelerine değer verirler.

KADINLARI: Son derece etkileyici bir kişiliğe sahiptirler. Sevimli ve çekici mizaçları sayesinde yaşamlarında bir çok değerli dostlara sahip olurlar. Hayatı keyifli yaşamaktan hoşlanırlar. Sosyal yaşamlarında güçlü bir mevki arayışına girebilirler. Aşk yaşantılarında sağlamcı davranırlar.

ERKEKLERİ: Kararlı ve sistemli yapıları onlara her zaman başarı getirecektir. Mantıklı davranışları arkadaşları tarafından efsanevi bir şekilde değerlendirilir. Dış görünüşleri soğuk gibi görünebilir fakat insanlar onları tanıdıkça yanılırlar ve kendilerine daha yakın hissederler. İş bitirici yapıları her zaman dikkat çekicidir.

ÇOCUKLARI: Daha küçük yaşlarda sessizlikleri ile dikkat çekerler. Algılamaları ve sezgileri çok güçlüdür. Kinci ve inatçı yapılarını doğar doğamaz gösterirler. İhmal edilirlerse, ebeveynlere küser ve uzun müddet konuşmazlar. Renkli giysilerden hoşlanmazlar. Bakışları ile çevresiniz sıkı takibe alırlar