Çelebi’nin memleketi Kütahya

Kütahya için, rahatlıkla çininin başkenti diyebiliriz. Coğrafi özellikleri nedeniyle Ege'nin gizli kalmış hazinelerinden sadece biridir. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin doğduğu yer olarak bilinen Kütahya 7 bin yıllık tarihiyle göz kamaştırıyor. Muhteşem çinileri, saat kulesi, camileri, Aizonai Antik kenti, Germiyan sokağı, tarihi konakları, kalesi, Frig vadisi ve zengin müzeleri ile keşfedilmeyi bekliyor. Yaklaşık 600 bini aşan nüfusuyla dinamizmini koruyarak cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Kütahya'da sırasıyla Hititler, Frigler, Kimerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlı'lar hüküm sürmüş. En önemli özelliği hiç şüphesiz 14'ncü yüzyıldan başlayarak, günümüze kadar devam eden çini üretimi olmuş. . Buram buram tarih kokan bu güzel Ege kentini Yeni Asır okuyucuları için mercek altına aldık.

ULU CAMİİ

ULU Camii, kentin en önemli simge yapılarından. İnşaatı 1410 yılında tamamlanmış. Sonrasında tarihi camiye Mimar Sinan'ın da eli değmiş ve bazı tamiratlar yaptırmış. Camide Aizanoi Antik kentinden getirilen sütunlar da kullanılmış. Caminin ahşap minberi adeta büyüleyici güzelliğe sahip. En önemli özelliği ise hiç çivi kullanılmadan yapılmış.

EVLİYA ÇELEBİ EVİ

DÜNYACA ünlü gezgin, ilim adamı, tarihçi, yazar ve halk bilimci Evliya Çelebi'nin doğduğu ev Dedesi Kara Ahmet Bey'in Türbesi'nin yanına yeniden yaptırılmıştır. Konağın yanında yer alan eski yapı da belediye tarafından kamulaştırılarak geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı bir merkez haline getirilmiştir.

GERMİYAN SOKAĞI

GERMİYAN Sokağı'nın özelliği burada bulunan evler ve konaklardır. Batı Anadolu Türk Evleri tarzında ahşap mimariye uygun olarak yapılan evlerde cumba ve cihannüma en dikkat çekici özelliklerdir. Germiyan Konağı ise gezebileceğiniz en güzel konaklardan yalnızca birisi.

ÇİNİLİ CAMİİ

KÜTAHYA Çinili Camii, beklenenin aksine tarihi eser niteliğinde değildir. 1973 yılında tamamlanan cami estetik güzelliği ile göz kamaştırıyor. Çinilerinin eşsiz güzelliği ziyaretçilerini adeta büyülüyor

FRİG VADİSİ

FRİGYA medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri bünyesinde barındıran bölgeye Frig Vadileri denir. Frig Vadisi 2'nci Kapadokya olarak tanınmakta olup, çok önemli kiliseler, kral mezarları bulunmaktadır.

KÜTAHYA KALESİ

KÜTAHYA Kalesi, mavi ve kırmızımsı bir yalçın kaya üzerinde beşgen şekilli, sağlam ve süslü bir yapıdır. Bir tepe üzerinde yüzük gibi duran bir kaledir. Kalenin etrafı yaklaşık üç bin metredir. Dört tarafı yalçın kayalar ile çevrilidir. Etrafında hendeği olmamasına rağmen kale surlarının altı uçurumdur. Kalenin kuzey doğusunda Germiyan eseri olan Kale-i Bâlâ Camii ve çeşmesi bulunur. Kaleyi gezi rehberinize mutlaka ekleyin.