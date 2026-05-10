Cilt bakımı artık tabakta

Cilt bakımını yemek mi? Sosyal medyada hızla yayılan yeni "yenilebilir cilt bakımı" yaklaşımı, güzellik rutinine alışılmışın dışında bir yorum getiriyor. "Let's eat skincare" olarak adlandırılan bu trend, cilt sağlığının yalnızca dışarıdan uygulanan kremler, serumlar ve maskelerle değil, aynı zamanda beslenme düzeniyle de desteklenebileceğini öne sürüyor. Bu anlayışa göre cilt, ne tüketildiğiyle doğrudan bağlantılı olarak kendini yenileyebiliyor ve daha sağlıklı bir görünüm kazanabiliyor.

PARLAK BİR GÖRÜNÜM

Akımın temelinde, cilde fayda sağladığı düşünülen besinlerin günlük öğünlerin bir parçası haline getirilmesi fikri yer alıyor. Özellikle omega-3 yağ asitleri, vitaminler ve antioksidanlar açısından zengin gıdaların bu süreçte önemli rol oynadığı belirtiliyor. Somon, havuç, avokado, tatlı patates, sarımsak, yaban mersini, ceviz ve bitter çikolata gibi besinlerin; cilt bariyerini güçlendirdiği, nem dengesini koruduğu, hücre yenilenmesini desteklediği ve daha canlı, parlak bir görünüm sağladığı ifade ediliyor.Bu yaklaşım, güzellik algısında önemli bir değişime işaret ediyor. Cilt bakımının yalnızca banyoda

veya makyaj masasında yapılan bir rutin olmaktan çıkıp, mutfakta başlayan bir süreç olduğu fikrini ön plana çıkarıyor. Böylece güzellik, sadece dışarıdan uygulanan ürünlerle değil, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla birlikte ele alınan bütüncül bir alan haline geliyor.