Runway Fashion İzmir ilk sınavını başarıyla verdi

İzmir'in moda camiasını renklendirmek amacıyla planlanan Runway Fashion İzmir, ilk buluşmasında beklediği başarıya ulaştı. Düzenlenen defileler, tasarımcıları, sektör temsilcilerini ve modaya ilgi duyan davetlileri bir araya getrdi. Organizasyonun kurucuları ve defilelerin koreografları Serkan Duman ile Gökhan Duman ev sahipliğinde 3 gün boyunca gerçekleşen moda gösterilerinde, yeni sezon koleksiyonlar görücüye çıktı. Birbirinden iddialı tasarımların yer aldığı etkinliğe katılan İzmirliler, adeta şıklık yarışı içine girdi. 3 gün sunulan defilelerde, Emine Yıldırım, Ayla Ölçer, Murat Acar, Zeynep Olgun, Burak Çiçek, JM Brides, HS Sposa, Miss Lioness, Milano Vento ve Blaze'r imzalı koleksiyonlar sergilendi. Her akşamın finalinde ayrı ayrı sahne alan Cenk Telkıvıran Orkestrası, DJ Nazım Kurtuldu ve darbuka sanatçısı Ceren Özdemir, performanslarıyla tempoyu zirveye taşıdı.