Avcılar Soho’da özel buluşma

İzmirli iş kadınları, Avcılar Soho Tanıtım Ofisi'nde bir araya geldi.Anneler Günü kapsamındaki buluşmada katılımcılar, projelere ilişkin detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Etkinlikte, Avcılar'ın devam eden ve planlanan projeleri kapsamlı şekilde paylaşıldı. Katılımcılar projelere ilişkin teknik detaylar, yaşam konsepti ve yatırım potansiyeline dair sunumları yakından takip etti.

'TUTKUMUZ YAŞAM'

Etkinlikte konuşan Avcılar Pazarlama ve Satış Koordinatörü Ayça Er, projelerde yalnızca konut üretimine odaklanmadıklarını, bütüncül bir yaşam yaklaşımı benimsediklerini ifade etti. Er, "Tutkumuz Yaşam vizyonuyla projelerimizi tasarlarken bulunduğumuz bölgenin dinamiklerini, kullanıcı ihtiyaçlarını ve yaşam alışkanlıklarını detaylı şekilde analiz ediyoruz. Amacımız sadece yapı üretmek değil, sürdürülebilir ve nitelikli yaşam alanları oluşturmak" dedi. Devam eden projelere ilişkin bilgi veren Er, Avcılar Soho başta olmak üzere tüm projelerde mimari kalite, sosyal donatı alanları ve ulaşım avantajlarının ön planda tutulduğuna dikkat çeken Ayça Er, "Hem yatırım değeri yüksek hem de kullanıcı memnuniyetini önceleyen projeler geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

KATILIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, proje detaylarına ilişkin birebir bilgi alırken, Avcılar ekibiyle doğrudan iletişim kurma imkânı buldu. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.