Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Yeni Ay ile gelen yeni umutlar

BOĞA

Para önem kazanıyor

Plüton kariyer evinizde geri giderken, Yeni Ay burcunuzda gerçekleşiyor. Finans evinizde tutulma gerçekleşiyor. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Sanki bir koruyucu çemberi içindesiniz. Çevrenizde güvendiğiniz kişilerin sizin aleyhinize konuşması sizi üzmemeli. Çünkü, uzun zaman diliminde, her şey sizin lehinize dönecek.



İKİZLER

Hızlı ve pratiksiniz

Beklediğiniz sonuca yaklaşmanız an meselesi. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor. Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Dinlendiğiniz zaman çok daha enerjik ve yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Dedikodulu ortamlardan uzak durmaya çalışın. Evinizin birtakım tamirat olayları da ortaya çıkabilir. Doğru insanlarla çalışmanızda yarar var. İşinizde verimlisiniz.



YENGEÇ

İkinci şans kapınızda

Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. İleri yaşlarda olanlar, evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalayabilirler. Yurt dışından gelen bir kişi ile tanışarak, partnerinizin memleketine yerleşebilirsiniz. Bazılarınız ikinci kez şansını denemek isterken, duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Eğitim alanlar için dönüm noktası oluşturabilecek önemde değişiklikler olabilir. Bu tür değişimler size tecrübe kazandıracak şekilde olacaktır.