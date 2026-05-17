Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Yeni Ay ile gelen yeni umutlar

KOÇYaşam felsefeniz değişiyor
Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası.
Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Dostlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk konusundaki ilginç gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Bazılarınız duygularını içinde saklayarak, platonik hisler besleyebilir.
BOĞA
Para önem kazanıyor
Plüton kariyer evinizde geri giderken, Yeni Ay burcunuzda gerçekleşiyor. Finans evinizde tutulma gerçekleşiyor. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Sanki bir koruyucu çemberi içindesiniz. Çevrenizde güvendiğiniz kişilerin sizin aleyhinize konuşması sizi üzmemeli. Çünkü, uzun zaman diliminde, her şey sizin lehinize dönecek.
İKİZLER
Hızlı ve pratiksiniz
Beklediğiniz sonuca yaklaşmanız an meselesi. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor. Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Dinlendiğiniz zaman çok daha enerjik ve yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Dedikodulu ortamlardan uzak durmaya çalışın. Evinizin birtakım tamirat olayları da ortaya çıkabilir. Doğru insanlarla çalışmanızda yarar var. İşinizde verimlisiniz.
YENGEÇ
İkinci şans kapınızda
Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. İleri yaşlarda olanlar, evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalayabilirler. Yurt dışından gelen bir kişi ile tanışarak, partnerinizin memleketine yerleşebilirsiniz. Bazılarınız ikinci kez şansını denemek isterken, duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Eğitim alanlar için dönüm noktası oluşturabilecek önemde değişiklikler olabilir. Bu tür değişimler size tecrübe kazandıracak şekilde olacaktır.
ASLAN
Hedefleriniz değişiyor
Plüton karşıt evinizde geri giderken huzursuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz.
Sosyal açıdan aktif olmanız sizi şımartmasın. Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz ortamlarda ön planda olma gayretleri içinde çaba sarf edeceksiniz.
Çevrenize karşı nazik olmalısınız.
BAŞAK
Yargısız ve politik olun
Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemeli ve bazı olayları içinizden yargılamalısınız. Bu hafta, tüm enerjinizi maddesel konularınıza ayıracaksınız. Başlatacağınız işlerin planlarını şimdiden yapmaya başladınız bile. Kişiliğinizi güçlendirecek ve egonuzu ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Her kafadan bir ses çıkabilir ve sizi yönlendirmeye kalkabilirler.
Akıllı ve kibar kişilerden hoşlanmanıza rağmen bugün daha felsefi konuları konuşacağınız kişileri tercih etmenizdeki neden mesleki anlamda size destek olanlara ihtiyaç duymanızdır. Politik davranmayı yeğleyeceğiniz bir dönem.
TERAZİ
Enerjiniz yükseliyor
Sosyal gezegeniniz Satürn, ilişkilerinizi ve yaşam enerjinizi vurgulamaya devam ediyor. Sizi güçlendirmek adına öğretilerine devam ediyor. İlişkilerinizi sağlamlaştırırken, yakın kan bağı olduğunuz kişilerle ilgili ihmal ettiğiniz konularda size sorun yaratıyor. Bu dönemde deneyimlerinizden yararlanacaksınız.
Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın.
AKREP
Kişiliğiniz yenileniyor
Yeni Ay karşıt evinizde gerçekleşiyor. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz.
Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz. İş ilişkilerinizde aşırı sabırlı davranışlarınız sizi adım adım başarıya götürüyor. Ayrıntılar sizin için çok önemli. Düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.
YAY
İşinize odaklanmalısınız
Maddi konularda çevresel faktörlerden yaralanacağınızı gösteriyor. Eğer gerçekleştirmek istediğiniz yeni planlarınız varsa ideallerinizin doğrultusunda hareket edecek ve yeni tanışacağınız kişilerle ortaklık kurma yolunda iyimser yaklaşımlar göstereceksiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin iç yüzünü görebilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Kendinizi yıpratmadan hareket etmelisiniz. Finans ve yatırım konularında gerekli tüm detayları gözden geçirmelisiniz. İlişkilerinizi zorluklar içinde yaşıyorsunuz. Mesleki başarınızın size sağlayacağı avantajları da unutmamalı ve duygusal doyum sağlayacağınız işleri tercih etmelisiniz.
OĞLAK
Çevrenizle yarışıyorsunuz
Güç savaşı yüzünden arkadaşlarınızla aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz.
Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda iyi düşünmelisiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, birtakım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz. Çevrenizin adına verdiğiniz kararlar onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. Eskiye olan özleminiz artacaktır. Aşkta geri planda kalmak istemiyorsunuz. Özellikle, derin dostluklar ve özel arkadaşlıklar için ilginç bir hafta. Melankolik olaylara karşı yatkınsınız.
KOVA
Ev yaşamınız hareketli
Aktif ve hızlı bir düşünce içinde hareket edeceğiniz ortamları tercih edeceksiniz. Abartılı konuşmalardan uzak kalmayı başarabilirseniz, hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz. Çevrenizdekilere sevgiyle yaklaşıyor olmanız, sizi farklı kılabilir. Yakın çevrenizle kuracağınız diyalog, rutin işlerinizin canlanmasına neden olacak. Evinizle ilgili olumlu planlarınızı yaşama geçirmek için önemli günlerdesiniz. Maddesel konularda temkinli davranacaksınız. Yaşantınıza girmek isteyen kişileri seçme konusunda oldukça titizsiniz. Sizinle aynı fikirde olmayanların sizi eleştirmesine izin vermediğiniz sürece problem olmayacağını bilmelisiniz. Deneyimlerinize güvenmelisiniz.
BALIK
Empati yeteneğiniz güçleniyor
Neptün bir çok güzellikleri ortaya çıkarırken eski nostaljik duyguları da körükler. Bu ay; yaşam sürecinizi, duygusal takıntılarınızın ve kişisel isteklerinizin bileşkesini yaşama geçirme biçimi belirleyecek. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Satılacak ve kiralanacak konular kesin çözüm getireceksiniz. Yıllarca görüşmediğiniz bir akrabanızdan haber alabilirsiniz. Uzun zamandır süregelen bir kırgınlığınız varsa, hepsine son vermek adına yapılan çalışmalar gündeme gelecek. Egolarınızın yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Aile yakınlarınızın ve ebeveynlerinizin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak.