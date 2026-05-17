Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) ile Konak Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Güçlü Anneler, Güçlü Nesiller Alışveriş Şenliği" bu yıl ikinci kez Alsancak Dominik Caddesi'nde gerçekleştirildi. Anneler Günü kapsamındaki etkinlikte kadın girişimciler; gıda, tasarım, tekstil, takı, dekorasyon ve el emeği ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Kadın girişimciliği, yerel üretim ve dayanışma ekonomisinin öne çıktığı şenlik, gün boyunca yoğun ilgi gördü.

'KIYMETLİ BİR DÖNÜŞÜM'

Etkinliğe ev sahipliği yapan LİYAKAT Derneği Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, kadın girişimciliğinin hem sosyal hem de ekonomik kalkınmanın doğrudan parçası olduğunu söyledi. Uğuz, "Buradaki her kadın girişimcimiz, ortaya koyduğu üretim gücüyle çok kıymetli bir dönüşümün parçası oluyor. Her stant; cesaretin, emeğin, mücadelenin ve ekonomik bağımsızlığın temsilidir. Kadınların üretime daha güçlü katıldığı bir toplumda ekonomi de sosyal yaşam da güçlenir. Biz kadınların kendi markalarını oluşturabildiği, gelir elde edebildiği, birbirinden ilham aldığı güçlü bir girişimcilik ekosistemi kurmak istiyoruz. Çünkü kadın emeği desteklendikçe sadece bugün değil, geleceğin nesilleri de değişir. LİYAKAT olarak kadınların ekonomik yaşamda daha görünür, daha güçlü ve daha sürdürülebilir şekilde var olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.