Sağlıklı tabak yeniden tanımlandı

ABD'de yıllardır tartışılan beslenme modeli yeniden şekillendi. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2030 Beslenme Rehberi, klasik besin piramidini önemli ölçüde değiştirerek "gerçek gıda" anlayışını merkeze aldı. Yeni kılavuzda, uzun yıllar piramidin temelini oluşturan tahılların ağırlığı azaltılırken; protein, sağlıklı yağlar, sebze, meyve ve süt ürünleri ön plana çıkarıldı.

BESİN PİRAMİDİ

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins tarafından duyurulan rehber, modern beslenme bilimine dayalı yeni bir yaklaşım sunuyor. Yetkililer, rehberin temel mesajını "gerçek gıdalar tüketin" sözleriyle özetledi. İlk kez 1974 yılında İsveç'te ortaya çıkan ve 1992'de ABD'de resmi hale gelen besin piramidi, yıllar içinde birçok kez değişime uğradı. Son güncellemeyle birlikte geleneksel yüksek karbonhidrat ağırlıklı yapı yerini; protein kaynakları, doğal yağlar, sebze-meyve ve tam gıdalara bıraktı. Yeni rehberde "gerçek gıda", işlenmemiş ya da minimum düzeyde işlenmiş, besin değeri yüksek doğal yiyecekler olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu değişimin arkasında ise ABD'de giderek büyüyen obezite ve kronik hastalık sorunu bulunuyor. Verilere göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70'ten fazlası fazla kilolu ya da obez sınıfında yer alırken, her üç gençten biri prediyabet riski taşıyor.Kılavuzda özellikle her öğünde protein tüketimi önerilirken; tam yağlı ve şekersiz süt ürünleri, bütün sebze ve meyveler, sağlıklı yağ kaynakları ve tam tahıllar öne çıkarılıyor. Buna karşılık rafine karbonhidratlar, aşırı işlenmiş gıdalar, ilave şekerler ve yapay katkı maddelerinin sınırlandırılması gerektiği vurgulanıyor.

YENİ MODEL

Yeni beslenme modelinde ayrıca su tüketiminin artırılması, şekersiz içeceklerin tercih edilmesi ve alkol kullanımının sınırlandırılması da öneriler arasında yer aldı. Yetkililer, sağlıklı yaşamın yalnızca ilaçlarla değil, doğrudan sofradaki tercihlerle şekillendiğine dikkat çekiyor. "Daha iyi sağlık ilaç dolabınızda değil, tabağınızda başlar" sloganıyla duyurulan yeni rehberin, önümüzdeki yıllarda yalnızca Amerika'daki değil, dünya genelindeki beslenme trendlerini de etkilemesi bekleniyor.