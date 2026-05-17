Sanatın ışığında büyüleyici gece

ERCAN AKGÜN

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir'in önemli yapılarından Tarihi Bıçakçı Han; sanat, gastronomi, müzik ve tasarımın tek çatı altında buluştuğu bir gala gecesine ev sahipliği yaptı.

Ressam Alea Pınar Du Pre'nin eserleri ile kreatör ve iç mimar Ayça Gürgönül'ün küratöryel yaklaşımının bir araya geldiği gece, davetlilere zamansız ve sinematik bir deneyim sundu. İzmir cemiyet hayatının yanı sıra, sanat ve iş dünyasından özel davetlilerin katıldığı etkinlikte; opera aryaları ve gece boyunca yanan yüzlerce mumun yarattığı atmosfer büyük ilgi gördü.

Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Bazekol Sağlık Grubu Figen Baz'ın ana sponsorluğunda hayata geçirildi. Organizasyondan elde edilen gelir ise Konak Sosyal ve Kültürel Eğitim Vakfı'na (KONSEV) bağışlandı. Tarihi dokunun çağdaş sanatla buluştuğu bu özel organizasyon, konuklar tarafından "İzmir'de bir ilk" olarak değerlendirildi.

