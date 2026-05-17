Zafer rotaları

Coğrafi açıdan, Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın tam ortasında yer alan güzeller güzeli Samsun Cumhuriyetimizin en gözde ve özel şehirlerinden birisidir. Mustafa Kemal'in, 19 Mayıs 1919'da yaktığı kurtuluş meşalesinin ve Türk Milleti'nin bağımsızlık destanını başlattığı Samsun'u Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 107'nci yılını kutladığımız bu özel günlerde yakından tanımaya ne dersiniz? Karadeniz'in gözdesi bu eşsiz şehrimizin birbirinden güzel gezi rotalarını Yeni Asır okuyucuları için derledik. Samsun, ülkemizin en büyük 20 kenti arasında yer alıyor. Karadeniz'in ise en büyük kenti olma özelliğini taşıyan şehir tarih boyunca hep cazibe merkezi olmuş. Bugün, iki milyona yaklaşan nüfusu ile gelişmeye devam eden Samsun'u gelin birlikte keşfedelim.

KURTULUŞ YOLU

Şüphesiz, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atması, kentin önemini fazlasıyla arttırıyor. Şehirde, Atatürk'e dair pek çok iz bulabilirsiniz. Kurtuluş yolu, Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını simgelemektedir. Buram buram tarih kokan bu yer kesinlikle ilk görülecek yerler arasında bulunmaktadır.

AMAZON VE ASLAN HEYKELLERİ

Amazon ve aslan heykelleri Samsun gezilecek yerler merkez bölgelerinden bir tanesidir. İlkadım ilçesinin sahil şeridinde bulunan Amazon heykelleri, bu bölgede asırlar öncesinde yaşayan Amazon kadınlarının anısına oluşturulmuştur. Yine sahil şeridindeki aslan figürünün de bölgenin savaşçı ruhunu yansıttığı düşünülmüştür.

ATAKUM SAHİL YOLU

Samsun'da denize girmek istiyorsanız ilk tercih edilebilecek yer şüphesiz Atakum sahili olacaktır. Bir kumsal edasında olan sahil yolu kimi zaman denize girmek, kimi zaman sohbet etmek, kimi zaman bir şeyler içmek için keyifli bir tercih edilebilir. Bir tarafı şehir diğer tarafı deniz manzarası olan sahil yolunu mutlaka listenize ekleyin.

ŞAHİNKAYA KANYONU

Şahinkaya Kanyonu Samsun'un en özel bölgelerinden biridir. İki dağı birbirinden ayıran bu kanyonu, Vezirköprü ilçesinde bulunmaktadır. Muhteşem doğal güzelliklere sahip kanyonda kendinizi adeta film setinde zannedeceksiniz. Özellikle, bahar ve yaz aylarında mutlaka görülmesi gereken kanyon, kusursuz deniz manzarası ile sizi mest edecek. Bol oksijenli havası, özel yürüyüş parkurları doğa yürüyüşü yapabilmenize imkan tanıyor.

AMİSOS TEPESİ

Samsun'da, teleferik macerası deneyimlemek isteyen herkes mutlaka Amisos tepesini ziyaret etmelidir. Bu tepeye Samsun merkezden yalnızca teleferik ile ulaşım sağlanabilmektedir. İlk yerleşim yerlerinden biri olan bu tepede, M.Ö 6. Yüzyılda Miletoslular yaşamıştır. Aminos Tepesi, yalnızca tarihi dokusu ile değil, Samsun'a kuşbakışı bakarak nefis bir manzarayı izleyebilme fırsatı sunabilmesi ile de ünlüdür.

KABACEVİZ ŞELALELERİ

Samsun Çarşamba'daki Kabaceviz şelaleleri, görülmeye değer doğal bir güzelliktir. Kış mevsimidışında tüm mevsimlerde burada üç farklı şelale aktiftir. Yaklaşık 65 metre yükseklikten dökülen bu şelaleler oldukça estetik bir görünüm sunmaktadır. Bölge, trekking ya da tırmanma sporları açısından uygundur.

SARIGAZEL TABİAT PARKI

Sarıgazel doğal parkı, dört mevsim muhteşem bir güzellik sergiliyor. Ondokuzmayıs ilçesinde olan park, piknik ve doğa yürüyüşleri için tercih edilmektedir. Yeşilin her tonunu bulabileceğiniz bu gizli cennette biraz kafa dinlemek sizinde hakkınız. Güzel bir haber, kamp seçeneği de mevcut.

SAMSUN KENT MÜZESİ

Samsundaysanız kesinlikle kent müzesini ziyaret etmelisiniz. Samsun'un tarihi açıdan önemini anlayabileceğiniz yüzlerce farklı eserin yer aldığı müze zengin içeriği ile göz kamaştırıyor.

BANDIRMA VAPURU MÜZESİ

Bandırma Vapuru Müzesi mutlaka ziyaret edilmesi gereken mekanlar arasında bulunuyor. Canik ilçesinde bulunan Bandırma Vapuru'nu ziyaret ederken eminiz o zorlu günler gözünüzde canlanacak. Atatürk'ün Samsun'a gelirken yolculuk yaptığı bu istisna vapurun içerisinde Atatürk'ün eşyaları, silahları, resimleri gibi pek çok tarihi içerik bulunmaktadır.