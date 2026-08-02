Yükselen fitness trendi LAGREE

SON dönemde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan Lagree, özellikle "daha kısa sürede daha yoğun sonuç" arayanların radarına girmiş durumda. İlk bakışta reformer pilatese benzese de aslında çok daha farklı bir antrenman sistemi sunuyor. Yavaş ama yoğun hareketler, kasları sürekli çalıştıran bir tempo ve o meşhur "titreme" hissiyle Lagree, fitness dünyasının en çok konuşulan trendlerinden biri haline geldi. Peki herkesin bahsettiği bu sistem tam olarak nedir, neden bu kadar popüler oldu ve gerçekten söylendiği kadar etkili mi?

YÜKSEK YOĞUNLUKLU EGZERSİZ

Lagree, Fransız-Amerikalı fitness eğitmeni Sebastien Lagree tarafından geliştirilen yüksek yoğunluklu ama düşük etkili bir egzersiz metodudur. Yani antrenman sırasında kaslar oldukça yoğun çalışırken eklemlere binen yük minimum seviyede tutulur. Bu sistem; kuvvet antrenmanı, kardiyo, dayanıklılık, denge, esneklik ve core çalışmasını tek bir seansta bir araya getirir. Genellikle 45 ila 50 dakika süren derslerde amaç hızlı tekrarlar yapmak değil, hareketi yavaş ve kontrollü şekilde sürdürerek kası daha uzun süre aktif tutmaktır. Buna "time under tension" yani kasın gerilim altında kalma süresi denir. Lagree'nin temel mantığı "daha fazla tekrar" değil, "daha kaliteli ve kontrollü tekrar"dır. Bu yüzden ders sonunda ağır bir kardiyo yapmış gibi değil, tüm vücudunuz çalışmış gibi hissedersiniz. Lagree çoğu zaman reformer pilates ile karıştırılır çünkü her ikisinde de benzer görünen makineler kullanılır.

PİLATES İLE KARIŞTIRILMAMALI

Ancak Lagree, klasik pilates prensiplerinden farklıdır ve doğrudan pilates kategorisinde değerlendirilmez. Sebastien Lagree de bu sistemi pilates olarak değil, daha çok strength training yani kuvvet odaklı bir antrenman olarak tanımlar. Hareketlerde kas gelişimi, dayanıklılık ve yoğunluk daha ön plandadır. Pilates ise genellikle postür, nefes kontrolü, esneklik ve vücut hizalamasına daha fazla odaklanır. Bu nedenle "reformer pilates ama daha zor" demek kısmen doğru olsa da aslında Lagree kendi başına ayrı bir sistemdir. Lagree'nin en ayırt edici unsurlarından biri Megaformer adı verilen özel makinedir. İlk bakışta reformer pilates cihazına benzese de daha büyük, daha güçlü yay sistemine sahip ve daha fazla direnç yaratan bir yapısı vardır. Bu makinede iki hareketli platform bulunur ve farklı yay dirençleri sayesinde kaslar sürekli aktif kalır. Kullanıcı hareket boyunca sadece ileri geri gitmez; denge kurar, yavaşlar, kontrol eder ve kası uzun süre çalıştırır. Bu yüzden birçok kişi Lagree derslerini "yavaş ama acımasız" olarak tanımlar. Çünkü hareket yavaşladıkça kas üzerindeki yük artar.