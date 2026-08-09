Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Bakış açımızı esnetmeliyiz

KOÇ

Sürprizlere hazırlıklı olun.

Hayal kırıklıkları size göre değil. Acele etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan siz olacaksınız. Geçmişe dayalı tecrübelerinizin doğruluğunun kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. Beraberliklerinizde ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Anında müdahale huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Zorlayıcı koşullar nedeniyle, alışkanlıklarınızdan taviz vermek durumunda kalabilirsiniz Olaylara kendi duygularınız doğrultusunda baktığınız için, kendi içinizde yanlış değerlendirmelere neden olabilecek saplantılarınızı aşmalı ve fikirlerinize esneklik kazandırmalısınız.



BOĞA

Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir dönemdesiniz.

Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Duygularınızı değerlendirme imkanı elde edeceksiniz. Alınganlık size yakışmıyor. Sosyal ortamlar çerçevesinde; yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, başarılı organizasyonlar içinde bulunacaksınız.

İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz.

Ani ve fevri hareketlerden zarar görmemek için dikkatli olmalısınız. İş yaptığınız kişilerin fikirlerini yanlış anlayabilirsiniz.



İKİZLER

Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve eskiye takılmaktan korkmamalısınız.

İnsanlara karşı samimi ve art niyetsiz davranışınız, başınıza beklenmedik ilginç olayları getirebilir. Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Satürn geri hareketinden önce girişimde bulunduğunuz bir iş veya patronunuzun masasında bekleyen sizinle ilgili bir konu hiç beklemediğiniz anda olumlu sonuçlanabilir. Geciken terfilerinizde bu dönem açılacaktır. İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız. Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.



YENGEÇ

Bu dönem sakin olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin. Çevresel koşulların sizi zorladığı davranış şekilleri ile duygusallığınız arasında kalmanıza ve çelişkiler yaşamınıza yol açabilir. Eski duygularınızın sizi esir almasın izin vermemelisiniz.

Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz ve mutsuz hissetmenizden tek sorumlu yine kendinizsiniz. Bu hafta, kişisel güvenliğinizi ön plana çıkaran düşünceler içindesiniz. Olayları değişik boyutlarda değerlendirmeniz yüzünden yanlış sapmalar yaşıyorsunuz. Finans konusunda doğru kararlar almalısınız. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz.

Temkinli davranmakta fayda var.