Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Bakış açımızı esnetmeliyiz

Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? İşte detaylar...
KOÇ
Sürprizlere hazırlıklı olun.
Hayal kırıklıkları size göre değil. Acele etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan siz olacaksınız. Geçmişe dayalı tecrübelerinizin doğruluğunun kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. Beraberliklerinizde ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.
Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Anında müdahale huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Zorlayıcı koşullar nedeniyle, alışkanlıklarınızdan taviz vermek durumunda kalabilirsiniz Olaylara kendi duygularınız doğrultusunda baktığınız için, kendi içinizde yanlış değerlendirmelere neden olabilecek saplantılarınızı aşmalı ve fikirlerinize esneklik kazandırmalısınız.
BOĞA
Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir dönemdesiniz.
Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Duygularınızı değerlendirme imkanı elde edeceksiniz. Alınganlık size yakışmıyor. Sosyal ortamlar çerçevesinde; yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, başarılı organizasyonlar içinde bulunacaksınız.
İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz.
Ani ve fevri hareketlerden zarar görmemek için dikkatli olmalısınız. İş yaptığınız kişilerin fikirlerini yanlış anlayabilirsiniz.
İKİZLER
Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve eskiye takılmaktan korkmamalısınız.
İnsanlara karşı samimi ve art niyetsiz davranışınız, başınıza beklenmedik ilginç olayları getirebilir. Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Satürn geri hareketinden önce girişimde bulunduğunuz bir iş veya patronunuzun masasında bekleyen sizinle ilgili bir konu hiç beklemediğiniz anda olumlu sonuçlanabilir. Geciken terfilerinizde bu dönem açılacaktır. İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız. Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.
YENGEÇ
Bu dönem sakin olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin. Çevresel koşulların sizi zorladığı davranış şekilleri ile duygusallığınız arasında kalmanıza ve çelişkiler yaşamınıza yol açabilir. Eski duygularınızın sizi esir almasın izin vermemelisiniz.
Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz ve mutsuz hissetmenizden tek sorumlu yine kendinizsiniz. Bu hafta, kişisel güvenliğinizi ön plana çıkaran düşünceler içindesiniz. Olayları değişik boyutlarda değerlendirmeniz yüzünden yanlış sapmalar yaşıyorsunuz. Finans konusunda doğru kararlar almalısınız. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz.
Temkinli davranmakta fayda var.
ASLAN
Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bu hafta, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Duygusal konularda detaycı kimliğiniz körükleniyor. Çevre ilişkilerinize samimi ve dürüst bir şekilde yaklaşıyor, ayni duyguları karşı taraftan da bekliyorsunuz. Yaşayacağınız olaylar aile bireylerini birbirlerine yaklaştırabilir.
Dar vizyonlar size göre değil. İş çevrenizde geniş bir perspektifle olaylara yaklaşmanıza rağmen, bazı kıskançlıkları engelleyemeyebilirsiniz.
Bazı konularda alçak gönüllü olmayın ve isteklerinizi bir liste halinde sunun. Aşırı endişeli tavırlar içinde, olaylar karşısında izlenmesi gereken yol da biraz aceleci davranıyorsunuz.
BAŞAK
Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. Sevdiğiniz kişinin size olan davranışlarından kuşku duyabilirsiniz. İsteklerinizi baskı altında tutuyor, kıskançlık duygularınızı gizliyorsunuz. İlişkilerinizi gözden geçirmeli ve kafanızdaki düşüncelerinizin netlik kazanmasına izin vermelisiniz. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor, uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz. Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayarak; fırsatları değerlendirirken, daha sıcak ve aktif bir performans sergileyeceksiniz. Yaşantınıza aniden girecek kişilerle daha sonra güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız. Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak. İş yaşantınızda bazı hesaplarınızı geriye dönük olarak sabırlı ve sıkı bir şekilde denetlemelisiniz.
TERAZİ
Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Çevrenize taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Bu hafta sezgileriniz çok güçlü. Kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek. Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.
Doğru kararlar almak sizin elinizde. Geri giden Satürn yüzünden, gireceğiniz ortamlarda kaçırdığınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine neden olmasına rağmen, yüksek mevkili kişilerden destek almanız konusunda size değişik fırsatlar hazırlayacak.
AKREP
Geri giden Satürn sizi olumsuz etkileyecektir. Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle partnerinizi ve çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz.
İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yaşam pencerenize açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Fakat, bu arada güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.
Özgürlük ruhunuz atağa kalktığı zaman, çevrenizdeki bağları kopartacak şekilde fevri davranışlarınız, partnerinizi zor durumlarda bırakıyor. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız daha çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.
YAY
Aşk yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz konular sorun haline gelebilir. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklama ihtiyacı içinde olacaksınız. Çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz. Yakıcı duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi iyi biliyorsunuz.
Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bir olayın yeniden irdeleyerek, o zaman görmediğiniz detayları bu dönemde görebilir, hayallerinizle baş başa kalma arzusu içinde olabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizin hala yoğun olduğu bir dönem.
Hayallerinizi ve çılgınlıklarınızı askıya almanız gerekmektedir. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz. Hayatınızdaki aktiflik sizi yorgun düşürebilir.
OĞLAK
Aile içi ziyaretlerinizde uzun süredir görüşemediğiniz yakın akraba ve kardeşlerle eğlenceli saatler geçireceksiniz. Dış dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız. Partnerinizle olan ilişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda saygın bir mesafe olacak. Bu arada uzun zamandır dargın olduğunuz eski dostlarınızla görüşme fırsatları çıkabilir ve aranızdaki kırgınlıkları aşabilirsiniz. Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız. Ele aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. İletişim içinde olacağınız arkadaşlarınızla, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek.
KOVA
İmkansızlıklar içinde kıvranmak yerine başlattığınız aşkta temkinli davranmak en güzeli, unutmayın. Bugün, belli bir sistem içinde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda bazı aksiliklerin söz konusu olması sonucunda, beklentileriniz gecikebilir.
Derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak. Maddi gücünüzü ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz.
Kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek. Unutmayın, dağınıklık size çok şey kaybettiriyor. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı bir durum. Hayatla ilgili sorgulamalarınız hiç bitmiyor.
BALIK
Karşılıklı duyguların çatışacağı bir ay. Bu dönem elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu olacak. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir. İkinizde farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen, sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmaktan başka çareniz yok.
Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü kullanmalısınız.
Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemelisiniz. Eski beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın.