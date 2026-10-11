Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Aile, aşk ve kariyer hayatımız ilgi bekliyor

Bu hafta 12 burcu neler bekliyor?
KOÇ
Sezgileriniz sizi yanıltmıyor
Bilinçaltınızda Satürn sayesinde sezgileriniz sizi yanıltmıyor.
İlişkilerinizde huzursuzluk duygusu içinde hareket ediyorsunuz.
Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz.
Satürn, Uranüs, Plüton, Venüs ve Neptün geri gidiyor. Karşı tarafla aranızda bazı güç oluşumları olacak. Kişisel çekim gücünüz çok fazla. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız.
Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.
BOĞA
Seçici davranıyorsunuz
Duygusal güvene ihtiyacınız olduğu bir dönem içindesiniz.
Venüs geri gidiyor. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut. İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız... Uzun yollarla ilgili planlarınızı şimdilik erteleyebilirsiniz.
Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.
Seçici davranıyorsunuz.
İKİZLER
Sorunlarınızı ertelemeyin
Daima savunma halindesiniz.
Uranüs geri gidiyor. Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız.
Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.
YENGEÇ
Sorunlarınızı ertelemeyin
Plüton, Uranüs ,Neptün Satürn, Venüs retro yapıyor. Ertelediğiniz işler yeniden karşınıza çıkacak.
Kendinizle ilgili yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız.
Sonuçlar lehinize gelişecektir.
Çalıştığınız iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak ve kendinizde kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız.
Lehinize gelişecek olaylar sizi sevindirecektir. Acele etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan siz olacaksınız. Ailenizin fikirleri aklınızı karıştırabilir.
ASLAN
Detaylar önemli olacak
Aklınıza gelen konularda haklılık durumuna göre hareket etmelisiniz.
Detaylar önemli olacak. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir hafta. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz. İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Jüpiter retro yapıyor. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir.
BAŞAK
Planlarınız dikkat çekiyor
Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe aksettirebiliyorsunuz. İlişkilerinizde yaratıcı ve yapıcı tavırlarınızla ilgi odağı olmanıza rağmen, sizin her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamanız kolay bir şey değil. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantileyerek ilerlemenizde fayda var. Venüs retrosunda dostlar arası kırgınlıklar son verin.
TERAZİ
Dengelerinizi koruyun
Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir.
İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Sezgilerinizin yanılmadığını görmek, sizi olumlu etkileyecektir.
Yatırım ve finans konularında aldığınız duyumların doğru çıktığını görmek, sizi bir şekilde rahatlatacaktır. Kendinize olan güveniniz artıyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Jüpiter retro yapıyor. Bilinçaltınız çok yoğun.
AKREP
Değişimlere hazırsınız
Hayatınızda bazı değişikliklerin arefesindesiniz. Sorumluluğunuzu en iyi şekilde yaşayan bir kişi olarak, yaşantınızla ilgili yeni bir arayış içine girmiş bulunuyorsunuz.
Ele aldığınız konularda çabuk tatmin sağladığınız için, yenilikler konusunda aceleci tavırlar sergiliyorsunuz. Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz.
Bazı beklediğiniz çalışmalar da, size istediğiniz başarıyı getirmeyecektir.
YAY
Duygularınız önemli
İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.
Siz, her şeyin anında düzelmesini isterken, bazı hatalar kendiliğinden oluşabiliyor. Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor.
Venüs retro yapıyor. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.
OĞLAK
Yargılamaktan vazgeçin
Venüs, Uranüs, Plüton, Satürn ve Neptün retro yapıyor. Duygusal davranmanızı engelleyen çevresel koşullarını yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Çevresel koşullarınızı olumlu değerlendirmek için uygun bir hafta. Uzun süredir yapmayı planladığınız yolculukları yapmak için karşınıza fırsat çıkıyor değerlendirmelisiniz. Yenilikler için destek almak zorunda değilsiniz. Mükemmel bir tekniğiniz var. Yaşama geçirme konusunda zorluk çekmeyeceğinizi bilmenize rağmen, motivasyon konusunda yakın çevrenizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz.
KOVA
Enerjinizi dengeleyin
Enerjinizi yüksek tutmalısınız.
Değişimler içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz.
İlişkilerinizde kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz.
Ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getireceksiniz.
Çevreniz sizden ilgi bekliyor.
Yolda yürürken çok dikkatli olmalısınız. Kazalara müsaitsiniz.
Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.
BALIK
Yeniliklere temkinlisiniz
Yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz sizi yeni günlere hazırlayacaktır.
Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel ilişkilerinize yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.
İnatçılığınızın olumlu yönlerini göreceksiniz. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.
BU HAFTA DOĞANLAR
Sahne yaşantısına uygun kişilerdir. Renkli ve ışıltılı yaşamdan hoşlanırlar. Sözlü ifadeleri çok güçlüdür. Kendilerine çok güvenirler. Sevgi ve aşk onlar için çok önemlidir. Çevresini etkilemeye çalışan bu kişilerle geçinmek, her zaman kolay değildir. Hisleri çok kuvvetlidir ve çok çabuk yön değiştirebilirler. Meraklı yapıları olmadığı halde, öğrenmek istedikleri konularda, çok çabuk bilgi sahibi olurlar. İkna dilmesi çok zor kişilerdir. Sabit düşündükleri zaman, alışkanlıklarına esir düşerler. Araştırmacı ve mantıklı yönleri her zaman ortaya çıkar.
KADINLARI: Sosyal çevrelerde popüler olurlar. Çekici ve büyüleyici mizaçlarına mükemmel bir konuşma becerisi eklenmiştir. Seyahat etmeyi severler. Sanatkar ruhlu oldukları için, iş hayatında profesyonel bir başarı sergileyeceklerdir. İyi bir eğitim ile edebiyat kabiliyetini birleştirerek, kendilerine yaşamda iyi bir kariyer sahibi olurlar. Sahiplenme yönleri çok güçlü olduğu için, aileleri ile içli dışlı yaşarlar. Kuruntulu ve alıngandırlar.
ERKEKLERİ: Özgün ve araştırmacı bir zekaya sahiptirler. Yaşamda öğrenme istekleri; sınırlarını geniş tutmalarına neden olur. Araştırmayı ve keşfetmeyi severler. Hayatlarının ilk adımlarında çok fazla değişim yaşamalarına rağmen, ileri yıllarında sabit bir tablo ortaya çıkarırlar. Yüksek hedefleri olan kişilerdir. Sadakat konusunda duygusal sapmaları olabilir.
ÇOCUKLARI: Çocukluk yıllarında oldukça meraklıdırlar. Büyüklerinin sabırlı olmaları gerekir. Öğrenme yetenekleri ve bellekleri çok güçlüdür. Sembolik oyuncaklarından asla vazgeçmezler. Kızları çok süslüdür. Erkekleri mekanik oyuncaklara düşkündürler.