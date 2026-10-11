Haberler Pazar Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Aile, aşk ve kariyer hayatımız ilgi bekliyor Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Aile, aşk ve kariyer hayatımız ilgi bekliyor Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol yazdı... Yeni Ay Terazi burcunda gerçekleşiyor. Duygusal yaşantımızda karmaşalara bir disiplin getireceğiz. Venüs, Uranüs, Neptün, Satürn geri giderken sevdiklerimize daha fazla ilgi göstereceğiz. Kendimizi ortaya koyacak ilişkiler içindeyiz. Aktivitelerimiz hızlanıyor. Değişik tezatların birbirini tamamlaması günümüzü ilginç hale getirecek. Kendimizi aşacağımız konuların karşımıza çıkması bizi olumlu kılacaktır. İçimizdeki enerjiyi dengeleme konusunda zorluklar yaşayabiliriz. FİLİZ ÖZKOL









Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? KOÇ

Sezgileriniz sizi yanıltmıyor

Bilinçaltınızda Satürn sayesinde sezgileriniz sizi yanıltmıyor.

İlişkilerinizde huzursuzluk duygusu içinde hareket ediyorsunuz.

Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz.

Satürn, Uranüs, Plüton, Venüs ve Neptün geri gidiyor. Karşı tarafla aranızda bazı güç oluşumları olacak. Kişisel çekim gücünüz çok fazla. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız.

Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.



BOĞA

Seçici davranıyorsunuz

Duygusal güvene ihtiyacınız olduğu bir dönem içindesiniz.

Venüs geri gidiyor. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut. İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız... Uzun yollarla ilgili planlarınızı şimdilik erteleyebilirsiniz.

Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

Seçici davranıyorsunuz.

İKİZLER

Sorunlarınızı ertelemeyin

Daima savunma halindesiniz.

Uranüs geri gidiyor. Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.



YENGEÇ

Sorunlarınızı ertelemeyin

Plüton, Uranüs ,Neptün Satürn, Venüs retro yapıyor. Ertelediğiniz işler yeniden karşınıza çıkacak.

Kendinizle ilgili yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız.

Sonuçlar lehinize gelişecektir.

Çalıştığınız iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak ve kendinizde kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız.

Lehinize gelişecek olaylar sizi sevindirecektir. Acele etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan siz olacaksınız. Ailenizin fikirleri aklınızı karıştırabilir.



ASLAN

Detaylar önemli olacak

Aklınıza gelen konularda haklılık durumuna göre hareket etmelisiniz.

Detaylar önemli olacak. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir hafta. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz. İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Jüpiter retro yapıyor. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir.



BAŞAK

Planlarınız dikkat çekiyor

Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe aksettirebiliyorsunuz. İlişkilerinizde yaratıcı ve yapıcı tavırlarınızla ilgi odağı olmanıza rağmen, sizin her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamanız kolay bir şey değil. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantileyerek ilerlemenizde fayda var. Venüs retrosunda dostlar arası kırgınlıklar son verin.