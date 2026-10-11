Haberler Pazar Osmanlı’dan günümüze gül mayası Osmanlı’dan günümüze gül mayası HABER MERKEZİ









Gül mayası, gül suyu elde edilirken gülden çıkan yağın damıtılmasıyla elde edilen bir ürün. Elde edilmesi oldukça zor olan bu ürün için bin kilo gülden yaklaşık olarak 250 mililitre çıkıyor.

Yıllardır cilt bakım rutinimizde sıklıkla tercih ettiğimiz gül suyu ise gül mayasından daha farklı. Gül mayasının gül suyundan çok daha fazla etkili olmasının sebebi gülün suda bıraktığı saf yağın elde damıtılmasıyla elde edilmesinden kaynaklı. Bu sayede çok daha yoğun bir formülden elde edilmiş oluyor. Damıtıldığı ve birleştirildiği su özellikle Osmanlı zamanında Zemzem suyu olarak tercih ediliyordu.