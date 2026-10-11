Osmanlı’dan günümüze gül mayası

Gül mayası, gül suyu elde edilirken gülden çıkan yağın damıtılmasıyla elde edilen bir ürün. Elde edilmesi oldukça zor olan bu ürün için bin kilo gülden yaklaşık olarak 250 mililitre çıkıyor.
Yıllardır cilt bakım rutinimizde sıklıkla tercih ettiğimiz gül suyu ise gül mayasından daha farklı. Gül mayasının gül suyundan çok daha fazla etkili olmasının sebebi gülün suda bıraktığı saf yağın elde damıtılmasıyla elde edilmesinden kaynaklı. Bu sayede çok daha yoğun bir formülden elde edilmiş oluyor. Damıtıldığı ve birleştirildiği su özellikle Osmanlı zamanında Zemzem suyu olarak tercih ediliyordu.
Gül mayası en çok tonik olarak kullanılıyor. Gece yatmadan önce temizlediğiniz ve kirden iyice arındırdığınız makyajınızın ardından cildinize sıkabileceğiniz gül mayasını cildinize yedirmemeniz gerekiyor. İyice kurumasını beklemelisiniz. Bu arındırıcı etkisinin yanında yoğun nemlendirici etkisi sayesinde gündüz serinlemek ve cildinizi neme doyurmak için de sıkabilirsiniz. Buzdolabınızın yandaki bölmelerinde saklamanız daha da ferahlamanızı sağlar.
NE İŞE YARIYOR?
Tonik gibi kullanılabilme özelliği sayesinde cildinizi arındırıcı özelliğe sahip.
Sabahları kullanımla beraber cildinizi canlandırır.
Cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur.
Sıcak havalarda ferahlamanızı sağlar.
Kurumasını bekledikten hemen sonra cildinizi gerginleştirir.
İçerdiği gül yağı sayesinde cildinizin nemlenmesini sağlar.