Meraklısına notlar

Eğer baharatlı bir şey yedikten sonra bir çay kaşığı şeker yerseniz, bu hararetinizi tamamen alacaktır.

Burun ve kulaklarımız hayatımız boyunca büyümeye devam ederken, gözlerimiz hiç büyümez.

Dünyanın en uzun ağacı olan 'Hyperion'un yeri birkaç bilim adamı dışında kimse tarafından bilinmiyor.

Yalnızca tavşanlar ve papağanlar, kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.

Erkekler kadınlara göre 10 kat daha fazla renk körü olurlar.

Eiffel Kulesi'nin en tepesine ulaşmak için 1792 basamak çıkmak gerekir.

Yel değirmenleri, dünyanın her yerinde saatin tersi yönünde hareket ederler; İrlanda'da bulunanlar hariç.

ŞAŞIRTAN KUTU

Bir kurşun kalem ile 56 km uzunluğunda bir çizgi çizebilirsiniz.