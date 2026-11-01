Asıl sorun kökte değil saçımızın uçlarında

Saçı bir gecede uzatan bir formül yok; uzama hızını büyük ölçüde genetik belirliyor. Yine de saçın "hiç uzamıyormuş" gibi görünmesinin somut bir nedeni var: Uçlarda yaşanan kırılmalar, kökte kazanılan boyu sessizce geri alıyor. Sağlıklı bir saç teli ayda ortalama 1-1,25 cm, yılda yaklaşık 12-15 cm uzar. Bu hız genetik yapıya, yaşa ve genel sağlık durumuna göre kişiden kişiye değişir. Her saç kökü kendi döngüsünü bağımsız olarak yaşar. Bu yüzden saçlar hiçbir zaman aynı anda dökülmez: Bir kısmı uzarken bir kısmı dinlenir, bir kısmı da yerini yenisine bırakır. Günde 50-100 tel dökülmesi döngünün doğal bir parçası. Bunun belirgin şekilde üzerinde, tutam tutam ya da ani başlayan dökülmelerde veya saç derisinin görünür hale geldiği seyrelmelerde bir dermatoloğa başvurmak gerekir.

HIZI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Saçın uzama hızı büyük ölçüde genetik yapıya bağlı. Araştırmalar, Asya kökenli saçların daha hızlı, Afro dokulu saçların ise daha yavaş uzadığını gösteriyor. Yeterli protein alımı saç sağlığı açısından önem taşırken demir, çinko, D vitamini ve B12 eksiklikleri saç büyümesini olumsuz etkileyebiliyor. Stres, uykusuzluk, hastalıklar ve ani beslenme değişiklikleri de saç dökülmesini tetikleyebiliyor. Bunun yanı sıra hormon değişimleri ve yaşlanma, saçın uzama döngüsünü etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre sağlıklı saçlar için saç derisinin temizliğine dikkat etmek, kepek ve iltihaplanma gibi sorunları önlemek ve doğru şampuanı tercih etmek gerekiyor.