Boy kibble akımı ile sıradan tabaklar

Sosyal medyada yemek trendleri bu kez gösterişli sunumlar yerine pratik, sade ve protein ağırlıklı öğünlerle gündeme geliyor. "Boy kibble" adı verilen trend; kıyma, pirinç, yumurta, sebze ve farklı protein kaynaklarının tek bir kapta bir araya getirildiği, hazırlaması kolay yemeklerden oluşuyor. Adındaki "kibble" kelimesi İngilizcede kuru mama anlamına gelirken, bu ifade öğünlerin basit ve işlev odaklı yapısına ironik bir gönderme yapıyor. Özellikle spor yapanlar, protein tüketimini takip edenler ve yoğun yaşam temposunda yemek hazırlamaya fazla zaman ayırmak istemeyenler arasında popülerleşen trendin sabit bir tarifi bulunmuyor. Malzemeler kişinin beslenme hedeflerine ve damak zevkine göre değişebiliyor.

PRATİK BİR SEÇENEK

Tek tip öğünlerin giderek daha fazla ilgi görmesinde ise zaman tasarrufu, ekonomik kaygılar ve günlük karar yorgunluğu etkili oluyor. Önceden hazırlanıp porsiyonlara ayrılabilen bu yemekler, hem haftalık beslenme planını kolaylaştırıyor hem de kalori ve protein takibi yapanlara pratik bir seçenek sunuyor. Sosyal medyada estetik tabakların ve özenle hazırlanmış tariflerin karşısında konumlanan "boy kibble", yemeği görsel bir deneyimden çok günlük ihtiyaçları karşılayan işlevsel bir alışkanlık olarak ele alıyor. Her ne kadar trend özellikle erkeklerin spor ve beslenme rutinleriyle ilişkilendirilse de pratik, doyurucu ve kolay tekrarlanabilir öğünler arayan herkesin ilgisini çekebiliyor.