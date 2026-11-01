Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

BU AY DOĞANLAR Çekici bir kişilik taşırlar. Sistematik bir yapıları vardır. Maddi konularda sezgilerine çok güvenirler. Duygusal bağlarının güçlü olması, maddesel olaylara bağlılıkla orantılıdır. Gizemlilik ilgilerini çeker. Platonik aşk hikayelerini açıklamaktan sakınırlar. Ruhani yönlerini oldukça güçlüdür Bulunduğu ortamlarda düşüncelerini saklamayı yeğlerler. Yaşamda, eşten kazanılan paralarla başarı gelecektir. Aşklarını kendi ölçülerinize göre yaşamak isterler. Olayları hep içlerinden yargılarlar.

KADINLARI: Son derece etkileyici bir kişiliğe sahiptirler. Hayatı keyifli yaşamaktan hoşlanırlar. Sosyal yaşamlarında güçlü bir mevki arayışına girebilirler. Aşk yaşantılarında sağlamcı davranırlar.



ERKEKLERİ: Kararlı ve sistemli yapıları onlara her zaman başarı getirecektir. Mantıklı davranışları arkadaşları tarafından efsanevi bir şekilde değerlendirilir. İş bitirici yapıları her zaman dikkat çekicidir.

ÇOCUKLARI: Daha küçük yaşlarda sessizlikleri ile dikkat çekerler. Algılamaları ve sezgileri çok güçlüdür. Kinci ve inatçı yapılarını doğar doğamaz gösterirler.



KOÇ

CESARETLİ OLMALISINIZ

Güneş 22 Kasım'da Akrep burcundan Yay burcuna geçiyor. 9 Kasım'da Yeni Ay Akrep burcunda, 24 Kasım'da Dolunay İkizler burcunda gerçekleşiyor. 26 Kasım'da Mars Başak burcundan başlayacak. Bu ay Venüs ve Merkür'ün geri hareketi bitiyor. Yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi etkileyecek haberlerin gündem kazanması sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir ay. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Yaşama felsefi baktığınız için çevrenizi yargılamaktan çekiniyorsunuz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız ve hayranlarınızın size ulaşmak istedikleri bir dönemden çıkıyorsunuz..Yaratıcılığınızın ön planda olması sizi bir adım daha öne taşıyor Beslenme ile konularda aşırıya kaçmayın. Karaciğerinize bu konuda önem verin.