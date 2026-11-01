Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol yazdı..
BU AY DOĞANLAR
Çekici bir kişilik taşırlar. Sistematik bir yapıları vardır. Maddi konularda sezgilerine çok güvenirler. Duygusal bağlarının güçlü olması, maddesel olaylara bağlılıkla orantılıdır. Gizemlilik ilgilerini çeker. Platonik aşk hikayelerini açıklamaktan sakınırlar. Ruhani yönlerini oldukça güçlüdür Bulunduğu ortamlarda düşüncelerini saklamayı yeğlerler. Yaşamda, eşten kazanılan paralarla başarı gelecektir. Aşklarını kendi ölçülerinize göre yaşamak isterler. Olayları hep içlerinden yargılarlar.
KADINLARI: Son derece etkileyici bir kişiliğe sahiptirler. Hayatı keyifli yaşamaktan hoşlanırlar. Sosyal yaşamlarında güçlü bir mevki arayışına girebilirler. Aşk yaşantılarında sağlamcı davranırlar.
ERKEKLERİ: Kararlı ve sistemli yapıları onlara her zaman başarı getirecektir. Mantıklı davranışları arkadaşları tarafından efsanevi bir şekilde değerlendirilir. İş bitirici yapıları her zaman dikkat çekicidir.
ÇOCUKLARI: Daha küçük yaşlarda sessizlikleri ile dikkat çekerler. Algılamaları ve sezgileri çok güçlüdür. Kinci ve inatçı yapılarını doğar doğamaz gösterirler.
KOÇ
CESARETLİ OLMALISINIZ
Güneş 22 Kasım'da Akrep burcundan Yay burcuna geçiyor. 9 Kasım'da Yeni Ay Akrep burcunda, 24 Kasım'da Dolunay İkizler burcunda gerçekleşiyor. 26 Kasım'da Mars Başak burcundan başlayacak. Bu ay Venüs ve Merkür'ün geri hareketi bitiyor. Yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi etkileyecek haberlerin gündem kazanması sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir ay. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Yaşama felsefi baktığınız için çevrenizi yargılamaktan çekiniyorsunuz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız ve hayranlarınızın size ulaşmak istedikleri bir dönemden çıkıyorsunuz..Yaratıcılığınızın ön planda olması sizi bir adım daha öne taşıyor Beslenme ile konularda aşırıya kaçmayın. Karaciğerinize bu konuda önem verin.
BOĞA
PLANLI HAREKET EDİYORSUNUZ
Aşkı ve maddeyi hiç bu kadar iç içe görmediğinizi söyleyebiliriz. Bu ay eşiniz ve ya sevgiliniz yanınızda olacak ve sizi mutlu edecek, özellikle maddi konularla ilgili yardımlarını esirgemeyecektir.
Konuşacağınız ve paylaşımlarınızı aktaracağınız kişilerden önemli destek verici davranışları sizi memnun edecektir. Bu dönem romantik kalmaya devam edin. İsteklerinizin yeniden gözden geçireceksiniz. Hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.
Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Hormonal rahatsılıklar ve ayaklarınızla ilgili problemler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurmalısınız.
İKİZLER
MADDİ KONULAR GÜNDEMDE
Ayın ikinci haftalarında aşk yaşantınız ön plana çıkacaktır. İletişim ve aşk bu ay önemli bir olgu olacak. 24 Kasım'da Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. Yeni fikirlerden yola çıkarak kendinizi geliştirmek isteyecek ve sizi motive edecek arkadaşlara ihtiyaç duyuyorsunuz.
Yardım etme duygunuz artarken, zevkler konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Bu yüzden sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Öz disiplininiz güçlenirken, rahat ortamları tercih edeceksiniz. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, iş birliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem geçireceksiniz.
YENGEÇ
HIZLI HAREKET ETMELİSİNİZ
Çevrenize örnek olmayı başaracaksınız. Ayın ilk haftası düşüncelerinizi sezgilerinizle birleştirerek, ideallerinizi gerçekleştirme yolunda adımlar atacaksınız. Karşı görüşteki insanlarla tartışmacı bir kimlik içinde olacaksınız.
Kariyerinizle ilgili yenilikler sizi bekliyor. Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz. Balık'taki Venüs sizi çekici ve hoş yaparken, karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir dönem içindesiniz.
Yaratıcılığınızın ön planda olması sizi bir adım daha öne taşıyor. Tanışacağınız kişileri karizmanızla etkilemek için özel bir çaba sarf etmenize de, gerek kalmayacaktır. İş konusunda yardım alacağınız kişilerin, sizden çok farklı olması sizde hayranlık uyandıracaktır.
ASLAN
TAVİZ VERMEK İSTEMİYORSUNUZ
Bu ay girişimci ruhunuzun uzun vadelere yayılacağı başlangıçların temelini kuracaksınız. Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Çevrenizle bir bütünlük içinde olacaksınız. Kariyer ve toplumsal hayatınızı destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Ay boyunca elde ettiğiniz kazançlarla ilgili yeni ve olumlu gelişmeler gündeme gelecek. Bazılarınız kazandığı paraları yeni projelerine ayıracaklar. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız ve kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir dönem olacak.
BAŞAK
ŞARTLARINIZI GÖZDEN GEÇİRMELİSİNİZ
Bu ay çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz ve bu konuda haklısınız. Çünkü, bu dönemde hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz.
Ele aldığınız konuların kendiliğinden açıldığını ve şekillendiğini göreceksiniz. Sağlığınızla ilgili problem yaşamak istemiyorsanız; dinlenmek için kendinize zaman ayırın. Enerjinizi doğru kullandığınız zaman hiçbir problem çıkmayacağına emin olabilirsiniz.
TERAZİ
DUYGULARINIZ COŞUYOR
Bu Ay, çevre koşullarınızı yükselteceksiniz.
Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz.
Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız.
Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir.
Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız, pratik yaşama geçiremediğiniz hedefleri doğrultusunda uygulamaya geçebilirler. Karar verilmesi gereken konularda gereksiz bir acelecilikle çevrenizi de olumsuz etkileyebilirsiniz. İlişkilerinizde tatlı bir yaklaşım söz konusu. İlişkilerinizde partnerinizin olanaklarını kendi menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor.
AKREP
YENİ İŞ PROJELERİ GELİYOR
İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.
Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estirecek, aileniz için her türlü fedakarlığa hazır olacaksınız. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.
Kardeşlerle birlikte ortak kararlar almak için uygun bir dönem. Merkür ve Venüs retrosu ayın ikinci haftasında düzeliyor. Proje geliştirmek için, yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Bu ay, ruhsal gelişiminiz önem kazanıyor. Yeteneklerinizi fark ederek kendinizi geliştirecek meditasyon, ruhsal faaliyetler ve yaşam ötesi konulara ilgi duymaya başlayabilir.
YAY
YENİ KONULAR İLGİNİZİ ÇEKİYOR
Aşk ilişkilerinizi kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çabalar olumlu sonuçlar verecek.
Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Siz artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz. Yaratıcılığınızda harikalar yaratıyorsunuz. Sizinle yaşamak son derece eğlenceli ve hareketlidir. Sıra dışı aşklar gündemde olacaktır. Yine sağlığınızla ilgili sorunlarınızın bitmesi ve sonuçlanması söz konusu olacaktır. Güçlü kişiliğinizle dikkatler üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın.
OĞLAK
ESNEK DÜŞÜNMELİSİNİZ
Kariyer alanında önemli etkileşim alacaksınız.
Bu dönemde içinizde küçük çılgınlıklar ve kıpırdanmalar söz konusu olacak. Katılacağınız toplantılarda önemli olacaksınız. Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz. Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.
Yemekler ve romantik toplantılarda ne hissettiğiniz çok önemli. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir ay içindesiniz. Fakat, iş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Bilmediğiniz konuları araştırmalı fakat dikkatli olmalısınız.
KOVA
YARATICILIĞINIZ ÖN PLANDA
Duygulardan çok akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.
Sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz. Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek. Bu dönem uzun süredir ihtiyacınız olan aşk size sunulacaktır. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
BALIK
ÖZGÜVENİNİZ ÇOK YÜKSEK
Yönetici gezegeniniz Neptün Koç burcunda.
Kişiliğinizi ön plana çıkaracak ve kariyerinizi olumlu etkileyecek güçlü iş birlikleri gündeme gelecektir. Yaşam kaliteniz yükseliyor. Yeni projeler, yeni fikirlerin doğrultusunda, yeni organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Bu olayların tümüne birden içsel anlamda düşüncelerinizde meydana gelen "ruhi temizlenme" adı verilebilir. Mesleki olarak yeni bir proje çalışmanız varsa, uygun bir dönem. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları yapacaksınız.
Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Bu ay Mars'tan olumlu etkiler almanıza rağmen, bacak kaslarına kramp girebilir. Spor yaparken baldırlarınızı zorlamamalısınız. İlişkinizin fiziksel yönleri ile ilgili değişimler gündeme gelecektir.