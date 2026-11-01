Fashion Prime’da tasarım şıklığı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından hayata geçirildi. Fuar İzmir'de 3 gün boyunca yapılan organizasyon, hem firma stantlarına hem de renkli defilelere ev sahipliği yaptı. Fuarda, 2027 yılının gelinlik ve abiye tasarımlarının hazırlanmasında kullanılan kumaşlar, danteller, aksesuarlar, süslemeler, pullar, boncuk ve taşlar yer alırken, özel olarak yapılan defileler de beğeniyle izlendi.

SOLO VE KARMA GÖSTERİLER

Akif Örük koreografisiyle sahnelenen moda gösterilerinde, İzmir ve İstanbullu mankenlerin yanı sıra Özge Ulusoy, Gizem Özdilli, Açelya Kartal, Alona Kral ve Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir de yer aldı. Erkan Yılmaz'ın organizasyonuyla düzenlenen karma ve bireysel defilelerde, katılımcı firmaların kumaşlarıyla hazırlanan özel tasarımlar sergilendi. Defilelerde Esin Özyiğit, Meriç Sefer ve Eva Torun'un solo gösterileri de yer aldı. Bembeyaz gelinliklerin yanı sıra Özyiğit ve Sefer'in siyah abiyelerinin göze çarptığı sunumlar arasında en dikkat çekenler ise özenle işlenen danteller, parlak kumaşlar ve pullar, uzun püsküller, uçuşan saten elbiseler ve renkli tasarımlar oldu.