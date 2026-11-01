Her adımda masaj hissi

İzmirli girişimci Ercan Yeni, günlük yaşamın en sıradan ihtiyaçlarından birini farklı bir tasarımla yeniden yorumladı. Vegan kozmetik ürünleriyle tanınan Yeni, bu kez ayak konforunu ön planda tutan yenilikçi bir ürün geliştirdi.

Ayak tabanına yerleştirilen özel noktalar sayesinde yürürken masaj hissi oluşturmayı amaçlayan bambu çorap, özellikle gün boyunca ayakta çalışanlar, uzun süre yürüyenler ve ayak rahatlığına önem verenler düşünülerek tasarlandı. Alışılmış çoraplardan farklı taban yapısıyla dikkat çeken ürün, günlük yaşamda konfor arayanlara yeni bir seçenek sunmayı hedefliyor. İlk bakışta sıradan bir çoraptan farksız görünen ürünün en önemli özelliği tabanında bulunuyor. Çorabın alt bölümüne yerleştirilen küçük noktalar, yürüyüş sırasında ayak tabanının farklı bölgelerine temas ederek masaj benzeri bir his oluşturuyor.

Günün büyük bölümünü ayakta geçiren çalışanlar için ayak yorgunluğu günlük yaşamın önemli sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Geliştirilen çorabın tabanındaki özel noktalar, ayağın yere her temasında farklı bölgelere hafif basınç uygulayarak alışılmışın dışında bir dokunsal deneyim sunmayı amaçlıyor. Masaj hissi kişiden kişiye değişebilen ürünün herhangi bir hastalığı tedavi etme amacı bulunmuyor. İzmirli girişimci Ercan Yeni, ürünün ortaya çıkış fikrini değerlendirirken günlük yaşamda ayak konforunun çoğu zaman ikinci planda kaldığını belirterek, "Günümüzde birçok insan mesleği gereği saatlerce ayakta kalıyor. Sağlık çalışanlarından öğretmenlere, fabrika işçilerinden hizmet sektörü çalışanlarına kadar milyonlarca kişi günün büyük bölümünü ayaklarının üzerinde geçiriyor. Biz de insanların günlük yaşamına küçük ama hissedilebilir bir konfor katmak istedik" dedi.