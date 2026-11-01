Karın ağrısı ciddiye alınmalı

Kimi yediği bir yiyeceğe bağlıyor, kimi "Gazdır" diyerek bekliyor. Günlük hayatın içinde sık karşılaşılan karın ağrısı, bu nedenle çoğu zaman önemsenmiyor. Oysa basit sanılan bir ağrı, bazı durumlarda acil müdahale gerektiren bir hastalığın ilk işareti olabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Turan Durak, karın ağrısında yalnızca şiddetin değil, ağrının nasıl başladığının ve zaman içinde nasıl değiştiğinin de önemli olduğunu belirtti. Durak, geçmeyen, giderek artan veya başka şikâyetlerin eşlik ettiği ağrıların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Karın bölgesindeki birçok organın birbirine yakın olduğunu hatırlatan Durak, farklı hastalıkların başlangıçta benzer belirtiler verebildiğini söyledi.

Apandisit, safra kesesi hastalıkları ve bazı bağırsak problemlerinde ağrının başlangıcı ve seyri, tanıya ulaşmada önem taşıyor. Durak, "Hastanın ağrıyı ne zaman hissettiği, nasıl başladığı, zaman içinde artıp artmadığı ve beraberinde bulantı, kusma, ateş veya iştahsızlık gibi şikâyetlerin bulunup bulunmadığı bizim için önemli" dedi. Ağrının ilk hissedildiği bölgeyle ilerleyen saatlerde yoğunlaştığı yerin farklı olabileceğini belirten Durak, yalnızca ağrının yerine bakarak kişinin kendi kendine tanı koymasının doğru olmadığını ifade etti. Karın ağrısıyla birlikte hastaların aklına sıklıkla "Ameliyat olacak mıyım?" sorusunun geldiğini kaydeden Durak, tedavinin ağrının nedenine göre belirlendiğini söyledi.

Durak, "Karın ağrısı olan her hasta ameliyat olacak diye bir kural yok. Önce hastanın muayenesi yapılır. Gerekli görüldüğünde tetkiklerden yararlanılır ve ağrının nedeni ortaya konulmaya çalışılır. Tedavi kararı bundan sonra verilir" diye konuştu. Ani başlayan, geçmeyen veya giderek şiddetlenen karın ağrısına tekrarlayan kusma, ateş, belirgin karın hassasiyeti, şişkinlik ya da genel durumda bozulma eşlik ediyorsa tıbbi değerlendirme önem taşıyor. Vücudun verdiği yeni ve alışılmadık sinyallerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Durak, "Paniğe kapılmak doğru değil ancak belirtileri küçümsemek de doğru değil. Bazen zamanında yapılan bir başvuru, tedavinin seyrini değiştirebilir" ifadelerini kullandı. Durak, benzer şikâyetlerin herkeste aynı hastalığa işaret etmeyebileceğine dikkat çekti.