Londra’da sanat ve lezzetin peşinde-1

Londra seyahatinde turistik olarak görülmesi gereken yerlerle başlarsanız böylece sonrasında lezzet alternatiflerine, müzelere, sergilere müzikale yani asıl hedeflenen rotayı yapabilmek için yeterince zamanınız kalıyor. Westminster Abbey, Big Ben, Buckingham Sarayı Tower Bridge ve London Eye adı ile bilinen dev dönme dolaba binerek ilk günümüzü geçirebilirsiniz. Ertesi gün yine ikonik yerlerden biri olan Londra'nın gıda pazarlarına zaman ayırın. En iyi bilinen bu pazar, dört yüz yılı aşkın bir süredir Londra'da bulunan ve tonlarca harika yemek seçeneği bulunan Borough Market. Diğer büyük pazarlarda Portobello Market (Notting Hill) ve Old Spitalfields Market (Doğu Londra) yiyeceklerden antikalara, giysilere kadar her şeyi bulabilirsiniz.

MÜZELER İÇİN EN İYİ ROTA

Belki de Londra'nın en ünlü müzelerinden biri olan Victoria ve Albert Müzesi tamamen bir şaheser. Beş bin yıl öncesine dayanan kalıcı koleksiyonlarda, çeşitli ülke ve kültürlerden seramik, kostüm, resim, heykel ve mücevherler yer alıyor. Müze ayrıca moda tasarımcıları, mimarlar, aktivistler ve daha pek çok geçici sergiye ev sahipliği yapıyor. Geçmişle geleceği muntazam bir biçimde birleştiren müzenin kafe bölümünde dekoratif sanatlar ve tasarım koleksiyonunu keşfedebilir, zamanınız ve ilginiz varsa yakınlarındaki diğer iki müze Natural History Museum ve Bilim Müzesine de geçebilirsiniz. Yıllar içinde bazı tartışmalara konu olmasına rağmen, British Museum hala Londra'nın en iyi müzeleri arasında yer alıyor.