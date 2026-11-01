Şimdi yeni trend: Lahanalı dekorasyon

Cabbagecore yeni yeni popülarite kazanmış olsa da bu trendin kökenleri eski dönemlere dayanıyor. Portekizli seramikçi Bordallo Pinheiro, 19. yüzyılda lahana, enginar ve diğer sebzelerin şekillerine sahip seramik kaseler ve tabaklar tasarlayarak bu trendin kökünü atmış oldu. Pinheiro'nun eserleri, sofraları görsel bir şölen haline getirdi. Zaman içinde Pinheiro'nun kase ve tabaklarıyla başlayan bu dekoratif tarz ilgi kaybetse de cabbagecore olarak 2026'da geri döndü. Bu trend, günümüzde maksimalist ve dekorasyonda mizah seven kişiler tarafından takip ediliyor. Trendin etkisiyle lahana gibi sıradan ve günlük motiflerin estetik açıdan sofistike hale gelebileceği fikri benimseniyor.

YARATICI ZENGİNLİK

Söz konusu olan motif bir sebzeye ait olunca akla ilk olarak mutfak geliyor. Seramik lahana şeklindeki kaseler ve kabartmalı yapraklarla süslenmiş tabaklar bu trendin öncü parçaları olarak ön plana çıkıyor. Mutfak ürünlerine ek olarak, cabbagecore trendine çiçeklere benzeyen lambalarda ve sebze baskılı örtülerde de rastlayabiliyoruz.

Kısacası, bu trend sadece lahana deseni ve tabakçanaklarla sınırlı değil. Sevdiklerine neşeli ve renkli masalar hazırlamak isteyen pek çok insan, hem dekoratif hem de işlevsel olan sebze desenlerine yöneliyor. Bu desenler, tekstil ürünlerinde de kendilerini gösterebiliyor; organik formlardan ilham alan masa örtüleri ve minderler sıklıkla tercih ediliyor. Bunlarla birlikte, sebze- meyve motiflerine sahip vazolar da yaşam alanlarında yerini alıyor. Aynı zamanda, çiçekçiler ve etkinlik dekoratörleri de beklenmedik sebze detaylarını kullanarak aranjmanları yaratıcı bir şekilde zenginleştirebiliyor.