Uykusuzluğun nedeni yedikleriniz olabilir

İyi uykunun sırrı doğru beslenmede saklı olabilir. Bilimsel araştırmalar, besin seçimlerinin ve öğün saatlerinin uyku kalitesi üzerinde ölçülebilir etkiler yaratabildiğini ortaya koyuyor. Meyve, sebze, tam tahıl, kuruyemiş ve protein bakımından zengin, dengeli bir beslenme düzeni dinlenmeyi destekleyebilirken şeker ve yağ oranı yüksek, ultra işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi uyku sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, kaliteli bir uyku için tek bir besine odaklanmak yerine genel beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmenin önemine dikkat çekiyor.

SAATLER DE ÖNEMLİ

Yemek saatleri de en az besin seçimi kadar önemli. Geç saatlerde yemek yemek, sindirim sürecini uzatarak uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor ve mide yanması riskini artırabiliyor. Bu nedenle akşam yemeğiyle yatma saati arasında iki ila üç saat bırakılması öneriliyor. Kafeinin vücuttaki etkisinin uzun süre devam edebilmesi nedeniyle öğleden sonra kahve ve diğer kafeinli içecekleri sınırlandırmak da uyku kalitesini iyileştirebiliyor. Akşam erken yemek yenmesi nedeniyle açlık hissediliyorsa yoğurt, meyve veya bir avuç kuruyemiş gibi hafif atıştırmalıklar tercih edilebiliyor. Uykusuzluk yalnızca ertesi günkü enerjiyi değil, beslenme tercihlerini de etkiliyor. Araştırmalar, yetersiz uykunun açlık ve tokluk hissini düzenleyen hormonlarda değişikliklere yol açabildiğini ve daha yüksek kalorili yiyeceklere yönelimi artırabildiğini gösteriyor. Bir araştırmada, uykusuz kalan kişilerin yeterince uyuyanlara kıyasla ertesi gün ortalama 385 kalori daha fazla tükettiği belirlendi. Uzun vadede kilo kontrolünü de zorlaştırabilen bu döngüyü kırmak için düzenli uyku saatleri oluşturmak ve dengeli beslenmek önem taşıyor. Magnezyum ve melatonin gibi takviyelerin ise herkes için kesin çözüm olmadığı, uyku sorunları devam ettiğinde bir sağlık uzmanına danışılması gerektiği vurgulanıyor.