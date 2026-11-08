4 bin 700 yıllık batık

Kekova batığı, Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova adası açıklarında bulunan batık bir gemi. Arkeologlara göre batık, dünyada bilinen en eski gemi batığı olma özelliğini taşımaktadır. Batığın Erken Tunç Çağı'na, (MÖ 2700- 2400) yıllarına tarihlendiği, böylece Yunanistan'daki 4 bin 200 yıl öncesine ait olan Dokos batığından daha eski yapmaktadır. Bu dönem aynı zaman Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin inşa edildiği tarihe denk gelmektedir. Kasım ayında Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın en eski batık gemisi" olarak tescil edildi.

10 METRE UZUNLUĞUNDA

Batık, Antalya, Türkiye'deki Kekova Adası açıklarında, yaklaşık 30 metre derinlikte dağılmış halde bulunmaktadır. Ayrıca bazılarının içinde hâlâ kalıntıların bulunduğu 30'dan fazla seramik amfora ve üç taş çapa bulunmuştur. Amforalarda zeytinyağı ve ağaç reçinesi gibi tarım ürünlerinin taşındığı düşünülmektedir. Geminin yaklaşık 10 metre uzunluğunda, muhtemelen Akdeniz'in doğu kıyılarından yola çıkmış ve Troya ya da Girit'e doğru yol alan bir ticaret gemisi olduğu tahmin edilmektedir.