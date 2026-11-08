Günlük beslenmenin önemli bir parçası Lifler

PROTEİN ve vitaminler kadar sık gündeme gelmese de lif, günlük beslenmenin önemli bir parçası. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasından tokluk hissine, kan şekeri ve kolesterol kontrolünden bağırsak mikrobiyotasına kadar vücutta farklı süreçlerde rol oynuyor. Dünya Sağlık Örgütü, 10 yaş üzerindeki bireylerin besinlerden günde en az 25 gram doğal lif almasını öneriyor. Ancak ihtiyaç kişiye göre değişebiliyor; yaş, cinsiyet ve günlük enerji gereksinimi arttıkça alınması gereken lif miktarı da değişebiliyor.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

SİNDİRİM SİSTEMİ: Çözünmeyen lifler dışkının hacmini artırarak bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle yeterli lif alımı kabızlığın önlenmesinde de rol oynayabiliyor.

KAN ŞEKERİ: Özellikle çözünebilir ve viskoz lifler, karbonhidratların sindirim ve emilim sürecini yavaşlatabiliyor. Bu da yemek sonrasında kan şekerinin daha kontrollü yükselmesine katkı sağlayabiliyor.

KOLESTEROL: Beta-glukan gibi bazı çözünebilir lifler, bağırsakta safra asitlerinin yeniden emilimini azaltarak LDL kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olabiliyor.

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI: Liflerin bir kısmı bağırsaktaki mikroorganizmalar tarafından fermente ediliyor. Bu süreçte kısa zincirli yağ asitleri gibi çeşitli metabolitler ortaya çıkıyor.

TOKLUK: Lif içeren besinler genellikle daha hacimli olduğu için öğünün daha doyurucu olmasına katkıda bulunabiliyor. Sindirim üzerindeki etkileri de tokluk hissinin daha uzun sürmesine yardımcı olabiliyor.