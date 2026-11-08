Kısa tırnaklar için nail art önerileri

NAİL art'ın başlı başına bir sektör haline geldiği günümüzde, tüm tırnak boyları için birbirinden farklı seçenekler bulunuyor. Nail art uygulaması sadece uzun değil kısa tırnaklarda da oldukça eğlenceli ve şık duran modellere sahip. İhtiyacınız olan tek şey zevkinize uygun renk paletinde ojeler! Minimalizmden yanaysanız bu nail art modeline bayılacaksanız. Ekstra bir fırça yardımıyla uygulayabileceğiniz bu model; tırnakları da daha uzun gösteriyor.
FLORAL GÜÇ
ÖZELLİKLE kırmızı üzerinde harika duran floral nail art modelleri; harika birer kurtarıcı. Daha uzun tırnak görünümü için floral desenleri tırnağın merkezinde çizin.
EMOJİDEN İLHAM
GÜNÜNÜZE eğlence katmak isytiyorsanız; emoji ilhamlı nail art modelleri tam size göre. Kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır stickerlar da alabilirsiniz.
ANTI FRENCH
KLASİK French manikürü; farklı tonlarda ojelerle uygulayın. Hatta tek renk değil farklı tonlarda çizgitırnağın lerle de zenginleştirin!