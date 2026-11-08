Kısa tırnaklar için nail art önerileri

NAİL art'ın başlı başına bir sektör haline geldiği günümüzde, tüm tırnak boyları için birbirinden farklı seçenekler bulunuyor. Nail art uygulaması sadece uzun değil kısa tırnaklarda da oldukça eğlenceli ve şık duran modellere sahip. İhtiyacınız olan tek şey zevkinize uygun renk paletinde ojeler! Minimalizmden yanaysanız bu nail art modeline bayılacaksanız. Ekstra bir fırça yardımıyla uygulayabileceğiniz bu model; tırnakları da daha uzun gösteriyor.