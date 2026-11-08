Kozmetik tüketimine ‘Pan project’ freni

EN basit şekliyle "Pan Project", elimizde olan bir kozmetik ürün tam anlamıyla tükenene; yani far veya alıık gibi ürünlerin metal tabanını, ürünün paketlemesinin altındaki "pan" kısmını gözükene kadar yenisini almama durumudur. Pan Project, çekmecelerde bekleyen, unutulan veya sıra gelmeyen ürünlerin sonuna kadar kullanılmasını sağlar ve kozmetik sektöründeki aşırı üretimi, gereksiz alışveriş alışkanlarına dair bir protesto olarak fonksiyonlar.

ALIŞKANLIKLAR

PAN Project'e başlamak için her şeyden önce, aynanın karşısına geçip kendinize uzun uzun bakmanız ve tüketim konusundaki kötü alışkanlıklarınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Ciddiyim, lütfen makyaj malzemelerinizi sakladığınız çekmeceyi açın ve yarısına bile kadar gelinmemiş aynı rengin dört farklı tonunda alınmış rujlara iyi bir bakış atın. Tamam, bu kısmı hallettik mi? Güzel. Şimdi bunu geriye kalan tüm makyaj malzemeleriniz için yapın. Geriye en önemli adımlardan biri kaldı: Kendinize bir sayı belirlemek ve bu konuda istikrarlı olmak.

ON TANE ÜRÜN

DİYELİM ki seçtiğimiz sayı 10. Bu demek ki, Pan Project 10'u uyguluyoruz. Günlük makyaj ve kişisel bakım rutinlerimiz için on tane ürün seçiyoruz ve bu on ürün sonuna kadar bitmeden yenisini almıyoruz, o ürün ile aynı işe yarayan yeni ürünler de almıyoruz. Aynı zamanda, bu sayıyı normal şartlarda birden fazlasını alıp genelde hiç bitirmediğimiz ürünler için de uyguluyoruz. Oje, dudak ve göz kalemi gibi küçük ürünlerden bahsediyoruz. On oje seçiyoruz, onlar bitene kadar onları kullanıyoruz ve daha fazlasını almıyoruz. Bu yöntem ekonomik bir kurtarıcı olarak görev görmesine ek olarak çevreci bir yaklaşım. Elimizdeki ürünü bitene kadar kullanmak yeni ambalaj atıklarını azaltarak doğaya katkıda bulunuyor.