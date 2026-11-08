Londra’da peşinde-2





KRALİÇENİN SARAYI VE ULUSAL GALERİ



Buckingham Sarayı, Queen's Gallery Kraliyet Koleksiyonu dışında yıl boyunca değişen sergilere ev sahipliği yapıyor. Sanat her zaman etkileyici. O yüzden hangi zamanda giderseniz gidin yıllar boyunca Kraliyet tarafından toplanan eski veya yabancı eserlere ve İngiliz hükümdarlarının portrelerine ulaşabilirsiniz. Ulusal Galeri, Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda yer alıyor. Dışarıdaki heybetli sütunlarından içindeki sanatsal baş yapıtlara kadar, tüm deneyim görsel bir zevk gerçekten. Ulusal Galeri'de Van Gogh'un ikonik "Sunfl owers" ve Hans Holbein the Younger'ı "The Ambassadors" portresi de dahil olmak üzere iki bin üç yüzden fazla eser bulunuyor. Onlarca oda, on üçüncü yüzyıldan günümüze kadar uzanan parçaları sergiliyor. Batı Avrupa sanatının kalıcı koleksiyonuna ek olarak burada düzenli atölyeler ve sergiler de yer alıyor.



MODERN SANAT VE SANATÇILAR



SOKAK sanatı için Doğu Londra'ya gidin. Banksy İngiltere'nin en ünlü sokak sanatçısı olsa da, Doğu Londra'nın çevresindeki yerlerde Christiaan Nagel'in kendine özgü mantar heykelleri de dahil olmak üzere bir dizi sokak sanat eseri de bulunuyor. Eğer Mural sanatını seviyorsanız kesinlikle görülmeye değer! Şık Chelsea bölgesinde bulunan Saatchi Galerisi, küresel sanat süper starlarıyla ilgilenmiyor. Galeri, henüz İngiltere'de sergilenmemiş olan görünmeyen yeteneklerden veya uluslararası sanatçılardan eser alıyor!





THE NATİONAL PORTRAİT GALLERY



PORTRELERİN hayranıysanız, dünyadaki diğer kuruluşlardan daha fazla portre içeren Ulusal Portre Galerisi'ne muhtemelen bayılırsınız. Tudor döneminden başlayarak günümüze kadar olan önemli İngiliz halkını tasvir eden yüz binlerce portre müzenin duvarlarını süslüyor. Portreler çizimler, tablolar, fotoğraflar ve heykeller de dahil olmak üzere tüm şekil ve boyutlarda resmen baş döndürüyor.



THE TATE MODERN



TATE Modern, Southbank'ta Shakespeare'in Globe Tiyatrosu'nun yanında yer alıyor ve Thames Nehri'ne bakıyor. Tate Modern, hiç bitmeyen bir sergi ve sergi akışıyla sürekli değişiyor. Böylece her Londra seyahatinizde farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Tate Modern Gallery, geniş sanat koleksiyonlarının yanı sıra inanılmaz bir izleme kulesine de sahip. Zirveye tırmanınca Londra siluetinin manzarasının tadını çıkarıyorsunuz!