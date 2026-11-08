Meraklısına notlar

Kalbimiz normal olarak dakikada 70-72 kere atar. Bu atışa göre, 70 yaşındaki insanın kalbi 2500 milyon kere atmış ve bu süre içindede 167561600000 kilo kan, damarlarımıza pompalamıştır. Copernicus, gezegenlerin Dünyanın etrafında değil, Güneş'in etrafında döndüğünü ortaya atan kuramını yayımladı.





İnsanları parmak izinden, köpekleri ise burun izinden tanımak mümkündür.



En büyük kuş yumurtası devekuşunundur. 15 - 20 santimetre uzunluğunda ve ortalama 1.7 kilogram ağırlığındadır. Kaynatılarak pişirilmesi 40 dakika sürer.



İnsan daha çok oksijen alabilmek ve vücudundaki karbon gazını boşaltmak için esner.



Atakama çölüne 400 seneden beri yağmur yağmamaktadır. Yağan yağmur da havada buharlaştığından yere düşmemektedir.

Erkeklere yıldırım çarpması olasılığı kadınlara göre 6 kat daha fazladır.



ŞAŞIRTAN KUTU

Sağ elini kullananlar sol elini kullananlardan ortalama 9 yıl daha uzun yaşıyor.