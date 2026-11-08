Mineral açısından oldukça zengin: Siyah tuz

BİNLERCE yıldır çeşitli hastalıkların alternatif tedavilerinde kullanılan siyah tuz, diğer adları ile kala namak tuzu ya da kara tuz tüm dünyada popüler hale geliyor. Peki siyha tuz nedir? Siyah tuz nasıl kullanılır? Sİyah tuz hakkında bilmeniz gerekenler... Ayurveda, siyah tuzun faydalarını uzun zamandır kabul etmektedir. Keskin bir kokusu ve açık pembe rengi vardır. Hint mutfağı, iyileştirici özellikleri nedeniyle genellikle siyah tuz içerir. Mineral açısından zengin bir besindir. Yüksek tansiyonu olan ve düşük tuzlu bir diyet uygulayan kişiler için iyi bir seçimdir.

KESKİN BİR KOKUSU VAR

SİYAH tuz, Himalayalarda bulunan tuz madenlerinden çıkan bir kaya tuzudur. Bu tuzun keskin bir kokusu vardır. Sadece doğal haliyle siyahtır; topraklandığında pembeye döner. Haşlanmış yumurta tadı ve kokusu bulunan bu tuz, süper sağlıklı olan benzersiz bir kükürt bileşeni içerir. Ayurveda'ya göre siyah tuz, en faydalı tuz çeşidi olarak kabul edilir. Siyah tuzun kimyasal bileşimi; sodyum klorür, sodyum sülfat, sodyum bisülfat, sodyum bisülfit, sodyum sülfür, demir sülfür ve hidrojen sülfürdür.