Haberler Pazar Sözlerinize sadık kalın Sözlerinize sadık kalın Kişilerin fiziksel anlamda düşük enerjili hissedecekleri bir hafta. Çevresel ilişkilerde kapalı davranış biçimleri sergilenecek. Bazı gizlilikler söz konusu olacak. Toplu taşımacılık konusunda sorunlar çıkabilir. Aile bireyleri arasında kişisel ilişkilerde yaşanacak problemlere dikkat edilmesi gerekiyor. Verilmiş sözler var. Bazı fikirlerde aşılması gereken problemler ortaya çıkacak FİLİZ ÖZKOL









KOÇBeklentileriniz gecikebilir Sevilen bir kişi olmak sizi onurlandıracak ve olumlu davranışlar içinde olacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle bol seyahat yapabilirsiniz. Merkür'ün geri hareketini unutmamalı ve küçük olaylardan sorun çıkarmamalısınız. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizi sinirlendirmesin. Eski beklentilerinizin bu dönem kendiliğinden sonuca gittiğini görmek sizi oldukça şaşırtacaktır. Mesleki konularda temkinli gitmelisiniz. Bu dönemde adımlarınızı iyice düşünerek atın. BOĞA

Sert çıkışlara dikkat Bu hafta aşk ilişkilerinizi aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmak isteyeceksiniz. Aşırı görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde itinalı olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. İletişim konusunda çıkan aksilikler canınızı sıkacaktır. Merkür'ün ters hareketi ise her zaman olumsuz etkiler vermemektedir.

İKİZLER

Çevrenizi sınıyorsunuz İlişkileriniz, geri giden Merkür ve Uranüs yüzünden bitebilir ve yeni bir duruma geçebilirsiniz. Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek. Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz... Bekarlar için ise durum daha farklı görülüyor. YENGEÇ

Tutumlu olmaya devam Elinize çok para geçecek fakat siz harcamayı çok sevdiğiniz için kazançlarınızı yönlendirme, denetleme konusunda güvenebileceğiniz bir kişiden destek almaya ihtiyacınız var. Çünkü harcamayı sevdiğiniz halde, iş para biriktirmeye geldiği zaman bu konulara uzak kalıyorsunuz. Hatta en yakınlarınızdan borç alabiliyorsunuz. Ödeyemediğiniz faturalarınız olsun istemiyorsanız ayağınızı yorganınıza göre uzatmayı öğrenmelisiniz. Bu hafta aşk hayatınızı yeniden onarmak isteyeceksiniz. ASLAN

Güç ve adalet ön planda Gücü sevdiğiniz için, aşkı da güç çevrelerinde arıyorsunuz. Bu hafta; yanlış ilişkilerden uzak kalmaya özen gösterin. Sosyal adalet duygularınızın atağa kalkmasıyla grup toplantılarınızda haksızlıkları yerici konuşmalar yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin gündem kazanması da söz konusu olacak. Duygularınızın derinleşmesi ve olayların gidiş yönünü görebilmeniz, paylaşım içinde olduğunuz kişileri olumlu etkileyecek. Güçlü ve popüler kişiler ilginizi çekmeye devam edecek. BAŞAK

Kararlarınızı doğru verin Çalışma hayatınızı disiplinli götürmeye devam ediyorsunuz. Çevre ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı, her şeyi çok fazla abartmanızdan ileri geliyor. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor. Doğru kararlar almak sizin elinizde. Geri giden Merkür, gireceğiniz ortamlarda kaçırdığınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine neden olmasına rağmen, yüksek mevkili kişilerden destek almanız konusunda size değişik fırsatlar hazırlayacak.