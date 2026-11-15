Bitkilerin suyundan gelen şifa

Gül suyu, lavanta spreyi veya bitkisel yüz toniği gibi ürünlerle karşılaştıysanız hidrosol kavramına da denk gelmiş olabilirsiniz. Son yıllarda doğal kozmetik ve aromaterapi alanında daha sık konuşulan hidrosoller, aromatik bitkilerin damıtılması sırasında elde edilen bitki sularıdır. Gül, lavanta, papatya, biberiye ve portakal çiçeği gibi farklı bitkilerden üretilebilirler. Hafif kokuları ve su bazlı yapıları sayesinde yüz bakımından saç ürünlerine, oda spreylerinden aromaterapi uygulamalarına kadar çeşitli alanlarda kullanılırlar. Hidrosol, aromatik bitkilerin su buharı distilasyonu veya su distilasyonu yöntemiyle işlenmesi sırasında ortaya çıkan aromatik sudur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Hidrolat adıyla da bilinir. Üretim sırasında bitkinin içinden geçirilen su buharı, bitkinin uçucu bileşenlerini taşır. Buhar soğutulduğunda yeniden sıvı hale gelir ve iki ayrı faz oluşur: Uçucu yağ ve aromatik su. Uçucu yağ ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan su, bitkinin suda çözünebilen aromatik bileşenlerini ve çok az miktarda uçucu yağ bileşenini içerir. Bu sıvı hidrosol olarak adlandırılır. Hidrosol üretiminde sadece çiçeklerden yararlanılmaz. Bitkinin yaprakları, meyveleri, kökleri ve diğer aromatik bölümleri de kullanılabilir. Kullanılan bitki ve üretim yöntemi, elde edilen hidrosolün kokusunu ve bileşimini belirler. Bazı bilimsel araştırmalarda hidrosollerin antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri inceleniyor. Ancak bu çalışmalar, bütün hidrosollerin aynı etkiyi gösterdiğini veya cilt hastalıklarını tedavi edebildiğini ortaya koymuyor.