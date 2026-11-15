İzmir’de çocuklara ara tatil şenliği

İZMIR Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, özellikle merkeze uzak ilçelerde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturmak amacıyla 16-21 Kasım tarihleri arasında Ara Tatil Çocuk Şenliği düzenliyor. Çocukların kültür ve sanata erişimini yaygınlaştırmayı hedefleyen şenlik kapsamında, 10 ilçede 10 farklı çocuk oyunu sahnelenecek. 3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik gösterimlerin tamamı saat 14.00'te başlayacak. Oyunların ardından mini disko, pandomim, sihirbaz ve jonglör gösterileriyle etkinlikler devam edecek. Şenlik, 16 Kasım'da Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Duvarın Arkasındaki Ev" adlı tiyatro oyunu ile başlayacak.

10 İLÇEDE 10 OYUN

AYNI gün Torbalı Belediyesi İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde "Çatalhöyük Macerası" adlı oyun sahnelenecek. 17 Kasım'da Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda "Küçük Prens", Aliağa Kültür Merkezi'nde ise "İyi Kalpli Yengeç" oyunu var. 18 Kasım'da Bergama Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Renkler Ormanı", Karaburun Belediyesi Mordoğan Düğün Salonu'nda "Mimdonun Aradığı" oyunları yer alacak. 19 Kasım'da Tire Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Masal Sandığı" adlı oyun sahnelenecek. 20 Kasım'da Bayındır Belediyesi Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi'nde "Masallar Sokağı", Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda ise "Renkli Şapkalar" oyunu izleyiciyle buluşacak. Şenliğin son günü olan 21 Kasım'da Urla Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Bay Maki" oyunu sahnelenecek.