Menüleri sanat eserine dönüştürüyor

ÖZEL ÇERÇEVELER

Malzemelerinin büyük kısmını yurt dışından temin eden Çalışkan, minyatür sanatında asıl maliyeti belirleyenin ham madde değil, masada geçirilen saatler, göz nuru ve sabır olduğunu vurguladı: "Maliyet konusuna gelince, kullandığım malzemelerin büyük kısmını yurt dışından, bu iş için özel olarak temin ediyorum. Fakat minyatür sanatında maliyeti belirleyen şey kullanılan malzemenin fiyatından ziyade, masada geçirilen saatler, göz nuru ve sabırdır. Bu yüzden bu işin asıl bedeli paradan çok zaman diyebilirim."Minyatürlü menüler, işletmelerin dekorasyonuna, marka kimliğine ve tanıtım çalışmalarına da katkı sağlıyor. Özel çerçeveler içerisinde korumalı şekilde hazırlanan bu eserler, müşterilerin ilgisini çekerken sosyal medya paylaşımları üzerinden organik görünürlük de kazandırabiliyor. Çalışkan, işletmelerin ilk tepkilerinden müşterilerin geri bildirimlerine kadar bu deneyimi şöyle açıkladı: "Açıkçası mekanlar ilk duyduğunda biraz şaşırıyorlar çünkü daha önce kâğıt, deri veya dijital ekranlardan başka bir seçenekle karşılaşmamışlar. Ama minyatürlü menü masaya ya da sergi alanına konulduğu an bütün bakış açısı değişiyor." Nitelikli turistin yoğun olduğu yerlerde dil bilmeyen yabancı müşteriler için menü okumak büyük bir sorun olurken, minyatürlü menü bu bariyeri ortadan kaldırıyor. Çalışkan şunları söyledi: "Son olarak, özellikle nitelikli turistin yoğun olduğu yerlerde dil bilmeyen yabancı müşteriler için menü okumak büyük bir krizdir. Minyatürlü menüde her şey o kadar net ki, müşteri tabaktaki sosuna, pişme derecesine kadar birebir aynısını gördüğü an parmağıyla 'aynısından istiyorum' diyor. Böylece, dil bariyeri tamamen ortadan kalkmış oluyor. Üstelik mutfaktan çıkan yemekle minyatürdeki birebir aynı olduğu için, müşterinin 'menüde güzel görüyordum ama bu ne alaka?' diyerek hayal kırıklığına uğrama ihtimali ortadan kalkıyor. Özetle, bu sadece bir menü değil, mekanın kimliğini mühürleyen, kapısında merak kalabalığı oluşturan, güven veren ve müşterinin dilini, bütçesini, paylaşma isteğini tek tıkla çözen çok güçlü bir yatırım."Türkiye'deki çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerden de talep aldığını belirten Çalışkan, minyatürlü menü üretimini uluslararası pazara taşımayı başardığını anlattı. Londra, Dubai ve Avustralya için çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden genç girişimci, markalar ve belediyelerle de yeni projeler üzerine görüşmeler yürütüyor: "Bugüne kadar yalnızca Türkiye değil, Londra, Dubai, Avustralya için de menüler gönderdim ve göndermek üzere hazırlıyorum. Yani evet hem yurt içi hem yurt dışı sayısız menü çalışmam oldu. Bunun yanı sıra elbette markalarla hatta belediyelerle bile geçmişte yapılan ve aktif devam eden görüşmelerim var. Bir örnek vermem gerekirse şu an bir dondurulmuş gıda firmasıyla ürünlerinin hem ambalaj hem de servis halleri üzerinden bir tablo hazırlıyorum. Tamamlamak ve paylaşmak için sabırsızlanıyorum." Üretimini farklı pazarlara taşımayı hedefleyen Çalışkan, minyatür sanatına ilgi duyanlar için de yeni bir hazırlık içerisinde. Genç girişimci polimer kil tekniklerini anlatacağı çevrim içi eğitim videoları üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.

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