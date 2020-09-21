‘TÜRK MİLLETİ kendi kaderine sahip çıkıyor’

MHP Konak İlçe Kongresi'nde Divan Başkanı olan MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği ile ilgili sözlerine destek verdi. Birliğin doktor önlüğünü kamuflaj olarak kullandığını söyleyen Kalyoncu, "TTB yönetiminin boyası dökülmüş, liderimiz tarafından foyası ortaya çıkarılmıştır" dedi. Terörün türü ve yöntemlerinin son zamanlarda çeşitlendiğini de dile getiren Kalyoncu, "Türkiye terörle etkili bir mücadele içindedir. Bu da terörün arkasındaki güçleri çıldırtmaktadır. Mavi Vatan'da milli menfaatlerin korunması küresel çevreleri ayağa kaldırmıştır. Karadeniz'deki keşif haberi ile Doğu Akdeniz ve Ege'deki çalışmalar üzerine duyulan feryatlar Türkiye'nin doğru yolda olduğunun kanıtıdır. Türk milleti kendi kaderine sahip çıktıkça sahte dostların gerçek husumeti ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.