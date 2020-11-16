Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte kuruluşunun 37. yıldönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılan Erdoğan, daha sonra katıldığı Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreninde şunları söyledi:

SANCAĞI YERE DÜŞÜRMEDİK

Bu topraklardaki başarımızı çetin mücadeleler sonucunda ağır bedeller ödeyerek elde ettik. Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen mücadele sancağını yere düşürmedik. Kıbrıs maalesef son 1.5 asırdır belirsizliğin hakim olduğu bir süreç yaşadı. 1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara

kavuşan Kıbrıs ile ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor. Meselenin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önceliğimiz. Ancak sadece bir tarafın çabası çözüm kilidini açmaya yetmiyor. Kıbrıs Türk'ü 2004'te Annan Planı'na 'evet' dedi. Rum tarafı ise masada planı kabul eden liderlerinin yürüttüğü hayır kampanyası sonucu ortak bir geleceği reddetti. Avrupa Birliği atılan adımlara rağmen verilen sözleri yerine getirmedi. O günkü gibi, bugün de yalan söylüyorlar. Ama artık şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Kıbrıs'ta Rumlarla ortaklığı yeniden tesis etmek mümkün değil. Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz.





OYUNLARA TAHAMMÜL KALMADI

Bugün Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün konuşulması gerekiyor. Rumlar iktidarı ve refahı, Kıbrıs Türkleriyle eşit paylaşmak istemiyor. Garantör olarak bizim ve KKTC'nin diplomasi oyunlarına tahammülü kalmadı. KKTC'de yaşayıp, kendi cumhurbaşkanını, Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle güç devşireceğini zannediyorlarsa aldanacak-lar. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı 46 yıl-dır kapalı olana Maraş'ın açılmasından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah Maraş yeniden hayat bulacak. Kıbrıs meselesin-de tek mağdur var. O da yıllardır yok sayı-lan, hakları gasp edilen Kıbrıs Türkleridir.



ÇABAMIZIN KARŞILIĞINI ALAMADIK

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği fırsatı olması gerektiğini söyledik. Akdeniz'in yeniden barış havzası hali-ne gelmesini savunduk. Ancak iyi niyetli bu çabaların karşılığını alamadık. Özelikle Avrupa ülkeleri Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarıklığına boyun eğdi. Kıb-rıs meselesi çözülmeden AB'ye üye yapılan Rum tarafı Kıbrıs Türk-lerini yok sayarak 2003'te Mısır ile, 2007'de Lübnan ile, 2010'da İsrail ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşması imzala-dı. 2007'de sözde ruhsat sahala-rı belirleyip uluslararası ihaleler açtılar. Ve 2011'de ilk sonda-jı onlar yaptı. Türkiye ve Kıb-rıs Türklerinin bu süreçte yaptı-ğı uyarılar görmezden gelindi. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil şekilde yer almadığı hiçbir denklem, barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'de haklarımızı koru-makta kararlıyız. Biz kimsenin hakkına, hukukuna el uzatmıyo-ruz. Sorunun çözümünün müza-kere masasından geçtiğine inanı-yoruz.



"KİMSE TÜRKİYE'DEN KOPMAMIZI BEKLEMESİN"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada Rum tarafının bugüne kadar tüm çözüm planlarını reddettiğini ancak yeni çözüm planları ortaya konduğu takdirde Türk tarafının masaya dönmeye hazır olduğunu söyledi. Tatar, "Artık iki devletli çözüm masaya gelmelidir. Kıbrıs'ta var olan iki halk ve iki devlet, var olan gerçekler temelinde işbirliği yapmalıdır. Kimse bizden Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemizi, Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklememelidir" dedi.



TATAR TARAFINDAN TÖRENLE KARŞILANDI

BAŞKAN Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Katıldığı geçit töreninde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesinde MHP lideri ile birlikte katıldığı pikniğin ardından ise Türkiye'nin desteği ile yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.



DOĞALGAZ VE ELEKTRİK MÜJDESİ

DOĞU Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden müjdeli haberler alınacağına inandığını söyleyen Erdoğan, "Sondaj faaliyetlerine adil bir anlaşma sağlanana kadar devam edeceğiz. Su temin projesini 2015'ta hizmete açtık. Denizin altından bir doğalgaz çalışması ve elektrik çalışmalarını da sürdürüyoruz. Hiçbir zaman biz Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız. Kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkleriyle güçlü ve müreffeh bir ortak gelecek kurmak için çok çalışacağız" dedi.

AZERBAYCAN'A SELAM OLSUN

AZERBAYCAN'IN 28 yıldır Ermeni işgali altındaki topraklarını 44 günde kurtardığını da hatırlatan Erdoğan, "Şimdi yavaş yavaş topraklarına dönüyorlar. Burada Azerbaycanlı kardeşlerimize kardeş Kuzey Kıbrıs'tan selam gönderiyoruz. İnşallah en yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız buradan Azerbaycan'a bir ziyaret yapacak. Bizler tek yürek, tek bilek olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur" diye konuştu.

HASAN AY

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