MUĞLA'NIN turistik ilçesi Fethiye'de özel çevre koruma alanı içerisinde bulunan arsaya kaçak villa yapıldığı ortaya çıktı. Fethiye Belediyesi imar görevlilerinin inşaat alanına 2 defa gelmelerine rağmen herhangi bir işlem yapmadan kaçak inşaata göz yumduğu belirlenirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma açılması için valiliğe yazı gönderdi ve inşaat mühürlendi.
VURAL EFECİK
CHP’li Fethiye Belediyesi kaçak insaata göz yumdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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