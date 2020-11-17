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Haberler Politika CHP’li Fethiye Belediyesi kaçak insaata göz yumdu

’li Fethiye Belediyesi kaçak insaata göz yumdu

CHP’li Fethiye Belediyesi kaçak insaata göz yumdu
Giriş Tarihi: 17.11.2020

MUĞLA'NIN turistik ilçesi Fethiye'de özel çevre koruma alanı içerisinde bulunan arsaya kaçak villa yapıldığı ortaya çıktı. Fethiye Belediyesi imar görevlilerinin inşaat alanına 2 defa gelmelerine rağmen herhangi bir işlem yapmadan kaçak inşaata göz yumduğu belirlenirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma açılması için valiliğe yazı gönderdi ve inşaat mühürlendi.

VURAL EFECİK

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