CHP’li Fethiye Belediyesi kaçak insaata göz yumdu

MUĞLA'NIN turistik ilçesi Fethiye'de özel çevre koruma alanı içerisinde bulunan arsaya kaçak villa yapıldığı ortaya çıktı. Fethiye Belediyesi imar görevlilerinin inşaat alanına 2 defa gelmelerine rağmen herhangi bir işlem yapmadan kaçak inşaata göz yumduğu belirlenirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma açılması için valiliğe yazı gönderdi ve inşaat mühürlendi.

VURAL EFECİK