‘Tedbirlere uyulmazsa yenileri kaçınılmaz olur’

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe sunumunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de önce İstanbul, İzmir ve Bursa gibi batıdaki büyük illerde başlayan artış trendinin neredeyse bütün ülkeye yayıldığını ifade eden Bakan Koca, "83 milyon vatandaşımızdan alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Hep birlikte mücadeleyle bunu düşürebiliriz, bu pandeminin üstesinden gelebiliriz. Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin devreye girebileceğini düşünmüyorum. Bu tedbirlere aynı hassasiyet ve uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" dedi.

'AŞIYA KAVUŞMA ÜMİDİ'

DÜNYAYA paralel olarak Türkiye'de de 16 ayrı aşı çalışması yapıldığını da aktaran Koca, "Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" diye konuştu.



GENELGE VALİLİKLERE GÖNDERİLDİ



İÇİŞLERİ Bakanlığı, korona virüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar uygulanacak. Genelgeye göre yarın saat 20.00'den itibaren geçerli olacak şekilde alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.