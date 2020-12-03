CHP liderine terörist cenazesi tepkisi

KAYSERİ'DE, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla bir araya geldiği toplantıya katılan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, terörist cenazelerine katılan CHP'li vekillere tepki gösterdi. Er, "Sezgin Tanrıkulu Bey'in Güneydoğu'da PKK cenazelerine katılıp fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Sizin partinize yakışmıyor. Mersin milletvekilinizin maksadını aşan konuşması da bizleri incitmiştir" dedi. Er'in sözleri üzerine konuşan Kılıçdaroğlu ise, "Teröre karşı durmak insanlık görevidir. Terör cenazelerine partinin yöneticilerinin, milletvekillerinin, il, ilçe başkanlarının katılmasını doğru bulmayız" demekle yetindi.