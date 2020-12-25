İzmir’de bir doktor daha Kovid’den hayatını kaybetti

İZMİR'DE Covid-19 tedavisi gören bir doktor daha hayatını kaybetti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayata veda etti. Dr. Doğan'ın hayatını kaybetmesi meslektaşlarını üzüntüye boğdu.