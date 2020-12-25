İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soy-lu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda telekonferans yöntemiyle düzenlenen 'İl Emni-yet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşma-da Avrupa'nın PKK'ya karşı tavrını eleştiren Soylu, "evrensel" diye tarif ettikleri hukuk kurallarının, terör konusunda Türkiye'ye başka, Avrupalı'ya başka çalıştığını söyledi.

'TERÖRİST SALDIRILAR'

Türkiye'nin bunu anlamasının, tasvip etmesinin ve buna teslim olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Soylu, "Kobani dahil olmak üzere, Kobani'den önce ve sonra kendisi, kardeşleri, sözde siyaset arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik, siyasi, milli birlik, huzur, güven, refah, kalkınma ortamına terörist saldırılar gerçekleştiren, bunu bir gün olsun bile kınamayan, Meclis'te o partiye siyasi çağrılar yapılmasına rağmen 'PKK'yı kınayın, eleştirin' denmesine rağmen, bir kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklama-da bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren, onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir" dedi. Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hangi sebeple olursa olsun, almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, milletinin özellikle karşı karşıya kaldığı bu hali, Türkiye düşmanlığı üzerinden sergilemeye çalışan Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir. Bu ikircikli tutumların hiçbir faydası da söz konusu değildir."