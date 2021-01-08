ABD’deki kaostan endişeliyiz

Başkanlık seçiminin ardından karışan ABD'de sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından ortalık karıştı. Mitingin ardından aralarında aşırı sağcı Trump destekçilerinin de bulunduğu bir grup, seçim sonuçlarının resmileşmesine yönelik tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası önünde toplandı. Polisin müdahalede bulunduğu bazı Trump destekçileri barikatları aşarak Kongre binasını bastı. Capitol olarak adlandırılan Kongre binasında giriş-çıkışlar kapatılırken, güvenlik güçlerinin destek kuvvet istediği belirtildi.



ÇATIŞMA YAŞANDI

ABD Kongresi'nin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda çıkan çatışmada 4 kişi öldü. Washington Polis Şefi Robert Contee, hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktardı. En az 50 kişinin yaralandığı olaylarda 52 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



TESCİLLENDİ

Dünya çapın-da yankı uyandıran olayın ardın-dan Kongre üyeleri, tescil oylaması için yeniden toplandı. Oylamada gerek-li 270 delege oyu aşan Joe Biden, resmen ABD'nin yeni başkanı oldu. Biden 306 üyenin oyunu alırken, Donald Trump ise 232 oyu hane-sine yazdırdı. Başkanlı-ğı Kongre tarafından tes-cillenen Biden, görevine 20 Ocak'ta başlayacak.Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi. ABD medyasına konuşan New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olma-sı gerektiğini kastediyorum" ifadesini kul-landı. Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump derhal azledilmeli ve Kongre tekrar top-lanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.

6 OCAK BASKINI TARİHE GEÇTİ

ABD Kongresi'nin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda çatışma çıktı..



"20 OCAK'TA DÜZENLİ BİR GEÇİŞ OLACAK"

ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sorunsuz bir geçiş dönemi olacağının sinyalini verdi. Trump, "Seçim sonucuna tamamen katılmamama ve gerçekler beni doğrulamasına rağmen 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacak" dedi.



TÜRKİYE'DEN 'DEMOKRASİ' VURGUSU

ABD'DE yapılan seçimlerin ardından çıkan ve bütün dünyanın yakından takip ettiği olaylara ilişkin Türkiye'den açıklamalar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir. ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar, yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik" derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde de olaylara tepki vardı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel, olaylardan ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Washington'da yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyorum", Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz "Bu demokrasiye yönelik kabul edilemez bir saldırıdır", Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de "Washington'da meydana gelen şiddet ve korkunç olaylardan son derece rahatsızız" yorumunu yaptı. Çin'den yapılan açıklamalarda zamanında Hong Kong'da yaşanan olaylardaki ABD tutumuna gönderme yapıldı. Avrupa basını ise, "Anarşi", "Kongre basıldı", "Demokrasi yok" başlıkları attı.





ULUSAL MUHAFIZLAR BİNAYA GELDİ

OLAYLARIN fitilini ateşleyen Donald Trump, açıklamaları ve paylaşımlarıyla kalabalığın öfkelenerek şiddetin ve tansiyonun artmasına neden oldu. Trump, bununla da yetinmeyip destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Ulusal Muhafızlar'a Kongre Binası'na giriş emri verdi. Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından olaylara müdahale etmeleri için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına girdi.





'YAŞANANLAR AYNI SENARYONUN DEVAMI'

GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürül-mesinin ardından başlayan olaylarda olduğu gibi, Kongre binasında yaşanan olayların da aynı senaryo oyunlarının devamı olduğunu belirtti. "Küreselcilerin kazanmasının ardından Ulusalcıların gözü karardı" diyen Çalışkan, "Bunlar seçim sonrası son çırpınışı. Yaşanan olayın adı, Demokrat Parti'yi destekleyen Rotschieldler, İngiltere, Hillary Clinton, Bill Gates ve büyük teknoloji şirketleri ile Ulusalcıların tarafından olduğu silah ve petrol şirketlerinin başını çektiği grup arasındaki savaş. Yani Küresel-cilerin zaferle seçimi bitirmesinin ardından, Cumhuriyetçilerin küreselcilere karşı gözü karardı. Bu saatten sonra ABD için zor günler ve gergin günler bekleniyor. 15 gün-lük sokağa çıkma yasağı da bu ateşi tam olarak söndürür mü bilmiyoruz. Ancak ABD'nin eyaletlere bölünmesi uzak bir mesafe gibi durmuyor. Küreselciler Trump'ı köşeye sıkıştırmışken bu işin peşini kolay kolay bırakmaz. Olayların her an tekrar çıkması ihtimal-leri konuşuluyor. Özellikle Ocak ayı ABD için zor geçecek gibi görünüyor. Yeni dünya düzeni kuruluyor ve bu gelişmeler karşısında ABD için endişeliyim" dedi.





'TRUMP OYNADIĞI KUMARI KAYBETTİ'



Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Trump'ın önümüzdeki süreçte yaşayacağı sıkıntılara değindi. ABD'deki son olayların beklenen gelişmeler olduğunu aktaran Başbuğ, "Trump'ın önceden attığı tweette bir planlama vardı. Herkesin 6 Ocak'ta meydanlara dökül-mesini istiyordu. Dolayısıyla bu beklenen bir şeydi. Bir tek belli olmayan senato seçimleriydi ama orda Georgia Eya-leti'nde 2 tane Cumhuriyetçi senatörün seçilmesi düşüncesi, Trump'ın elini güçlendirecekti. Sokak hareketlerini de tabana yayarak süreci götürmek için gayrete düşecek-ti. Ama Demokratlar da orayı alınca Trump'ın sokak planı suya düştü. Katılım az olunca süreç Trump için fiyaskoya dönüştü. Burada bir tuzağa düştü; yapılacak sokak eyle-minde Trump'ın derdi tepkiyi tabana yayarak, seçimdeki hileyi daha çok dillendirmekti. Ama Siyonist kanat ayak oyun yaparak Trump'ı tuzağa düşürdü. Sokağa çıkan grubun içerisine eylemi terörize edecek grupları engaje etti. Bir anda iş terörize oldu. En sonunda 4 ölü 50 yaralı gibi bir bilanço ortaya çıktı. Burada büyük bir gol yedi. Trump, siyasi kariyerinin bitişine sebep olacak olaylar yaşadı. Gelecekteki süreç-te bir kukla yargılama dönemi yaşa-nacak. Önümüzdeki süreçte ABD açısından Ortadoğu'yu kangrene çevirecek bir süreç de söz konusu" diye konuştu.





FİLİZ ÖZKOL YAZMIŞTI...



'ŞUBAT SONUNA KADAR EYALETLER BÖLÜNEBİLİR'



ABD'de Trump ekseninde yaşanabilecek olayları Astrolog Filiz Özkol gazetemizde daha önce yazmıştı. Trump'ın kolay pes etmeyen biri olduğunu belirten Özkol, eyaletlerin bölünebileceği tehlikesi olduğunu da kaydetmişti. İşte o yazı;



DONALD Trump 14 Haziran 1946, saat 10.54, Queens New York doğumlu. Dolayısıyla haritasında 29 derece Aslan yükseliyor. Riskli bir harita. Kendi arzuları ve duygularıyla hareket ettiği zaman ülkesinin çıkarlarından çok kişisel egoları ortaya çıkıyor. Mars gezegeni Aslan burcunda ve Donald Trump'ın yükselen burç derecesine yakın. Bu da onun haliyle çok cesur, atak ve bazen sert çıkış yapan bir yapıda olduğunu gösteriyor. Donald Trump konuya direkt giren, fazla çekinmeyen, çabuk ilerlemek isteyen ve kendinden başka bir otorite figürünü de kolay kabul etmeyen hükmeden bir yapıya sahip. Kolay pes etmediği için dünya sahnelerinden daha bir müddet inmeyecek. Liderlik özelliklerini kaybettiği için çevresinde güven kaybetmeye devam ediyor. Güneş ve Ay tutulmalarından en çok Amerika etkilendiği için bu tür olayları bekliyorduk. Şubat ayı sonuna kadar bu fevrileşme devam ederken Amerika'nın birçok eyaletlerini bölebilir. Karışık bir Amerika tablosu ile karşı karşıyayız. Ah Trump Ah! Gelişi de gidişi de fırtınalı...